वाशिंगटन डीसी की यात्रा को मजेदार बनाने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां

वाशिंगटन डीसी में स्थित स्मिथसोनियन संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय समूह है, जिसमें कई संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। यहां आप अमेरिकी इतिहास, कला और विज्ञान से जुड़ी चीजों को देख सकते हैं।

यह सभी संग्रहालय मुफ्त में खुले रहते हैं, जिससे हर कोई आसानी से इनका आनंद ले सकता है। यहां की प्रदर्शनी और जानकारी आपको एक अनोखा अनुभव देती हैं।

बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए यह जगह बहुत रोचक और जानकारी से भरी हुई है।