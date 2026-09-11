वाशिंगटन डीसी की यात्रा को मजेदार बनाने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां
क्या है खबर?
वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और यह अपने ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और सरकारी इमारतों के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा न केवल जानकारी से भरपूर है, बल्कि मजेदार भी है। अगर आप यहां पहली बार आ रहे हैं तो आइए आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाए बिना आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। ये गतिविधियां आपकी यात्रा को और खास बना सकती हैं।
#1
व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खिंचवाएं
व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का घर और काम करने की जगह है। इसके बाहर एक फोटो खिंचवाना हर पर्यटक की खास इच्छा होती है।
यहां से आप राष्ट्रपति निवास को करीब से देख सकते हैं और इसकी भव्यता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के बगीचे भी देखने लायक हैं।
व्हाइट हाउस के पास एक छोटा-सा पार्क भी है, जहां आप आराम कर सकते हैं और इसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं।
#2
स्मिथसोनियन संग्रहालयों की यात्रा करें
वाशिंगटन डीसी में स्थित स्मिथसोनियन संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय समूह है, जिसमें कई संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। यहां आप अमेरिकी इतिहास, कला और विज्ञान से जुड़ी चीजों को देख सकते हैं।
यह सभी संग्रहालय मुफ्त में खुले रहते हैं, जिससे हर कोई आसानी से इनका आनंद ले सकता है। यहां की प्रदर्शनी और जानकारी आपको एक अनोखा अनुभव देती हैं।
बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए यह जगह बहुत रोचक और जानकारी से भरी हुई है।
#3
लिंकन मेमोरियल जाएं
लिंकन मेमोरियल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में बनाया गया एक भव्य स्थल है। यह रिफ्लेक्शन पूल के पास स्थित है और इसकी सुंदरता देखने लायक है।
यहां आकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इतिहास के किसी खास दौर का हिस्सा बन गए हैं। इस मेमोरियल के अंदर एक बड़ी लिंकन की मूर्ति है, जो बहुत आकर्षक लगती है।
यहां की यात्रा आपको अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका देती है।
#4
संसद भवन यानी कैपिटल हिल पर जाएं
कैपिटल हिल अमेरिका का संसद भवन है, जहां देश के कानून बनाए जाते हैं। यह जगह राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
यहां आकर आपको अमेरिकी राजनीति की गहरी समझ मिलती है। कैपिटल हिल में गाइडेड टूर उपलब्ध रहते हैं, जिनसे आपको अंदर की जानकारी मिलती है।
इसके अलावा यहां की इमारत का डिजाइन भी देखने लायक है। यह स्थान आपको लोकतंत्र और कानून बनाने की प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है।
#5
नेशनल मॉल पर टहलें और स्मारकों का आनंद लें
नेशनल मॉल वाशिंगटन डीसी का एक बड़ा पार्क है, जहां कई राष्ट्रीय स्मारक, जैसे वॉशिंगटन मोन्यूमेंट और लिंकन मेमोरियल आदि स्थित हैं। यहां टहलना एक सुखद अनुभव है, क्योंकि चारों ओर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा यहां कई कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, जिनमें आप भाग ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और ऐतिहासिक स्मारक आपकी यात्रा को और यादगार बना देते हैं।
इस जगह पर घूमने जरूर जाएं।