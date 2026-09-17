कश्मीर की यात्रा को यादगार बनाने वाली गतिविधियां

कश्मीर की यात्रा को यादगार बनाने के लिए आजमाएं ये 5 गतिविधियां

लेखन अंजली 02:20 pm Sep 17, 202602:20 pm

क्या है खबर?

कश्मीर की यात्रा एक अनोखा अनुभव है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी हवाएं और हरे-भरे पहाड़ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कश्मीर में आप न केवल प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहां की पारंपरिक संस्कृति और खान-पान का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कश्मीर की कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताएंगे, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी।