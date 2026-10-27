बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है तो आजमाएं ये 5 गतिविधियां
क्या है खबर?
बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालना एक जरूरी कदम है। यह न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि उनकी कल्पना शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। किताबें पढ़ने से बच्चे नई चीजें सीखते हैं और उनके सोचने-समझने की क्षमता में भी सुधार होता है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार गतिविधियों के बारे में जानेंगे, जो बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
#1
किताबों की दुनिया से परिचित कराएं
बच्चों को किताबों की दुनिया से परिचित कराने के लिए सबसे पहले उन्हें किताबों से जोड़ें। घर पर ही छोटे-छोटे किताबों का एक कोना बनाएं, जहां वे आसानी से बैठकर किताबें देख सकें।
किताबों का चुनाव ऐसा करें, जो उनकी उम्र और रुचियों के अनुसार हों। इससे बच्चे किताबों के करीब आएंगे और उनमें पढ़ने की आदत बनेगी।
इसके अलावा उन्हें कहानियों और चित्रों वाली किताबें दें, जो उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देंगी।
#2
रोजाना कहानी सुनाएं
रोजाना कहानी सुनाना एक अच्छी आदत हो सकती है, जो बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
सोते समय या शाम के समय कहानियां सुनाने का समय निकालें और इसमें बच्चों को भी शामिल करें ताकि वे खुद भी कहानी सुनाने की कोशिश करें।
इससे उनकी भाषा क्षमता भी बढ़ेगी और वे किताबों की कहानियों में रुचि लेने लगेंगे। आप उनकी पसंदीदा किताबों का चयन कर सकते हैं, जिससे वे और भी ज्यादा प्रेरित होंगे।
#3
पुस्तकालय जाना सिखाएं
पुस्तकालय जाना सिखाना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यहां वे अलग-अलग प्रकार की किताबें देख सकते हैं, जिनसे उनकी रुचि बढ़ेगी और वे नई चीजें सीख सकेंगे।
पुस्तकालय में जाकर बच्चे खुद किताबें चुनना सीखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
इसके अलावा पुस्तकालय में बच्चों को अन्य पाठकों से मिलकर नई किताबों के बारे में जानने का मौका मिलता है। इससे उनकी सामाजिक क्षमता भी बढ़ती है।
#4
किताबों पर चर्चा करें
किताबें पढ़ने के बाद उन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल बच्चों की समझ बढ़ेगी बल्कि वे अपने विचार साझा करना भी सीखेंगे।
किताबों पर चर्चा करने से बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता में भी सुधार होता है। आप उनके साथ बैठकर किताबों के पात्रों, घटनाओं और संदेशों पर बात कर सकते हैं।
इससे उनकी भाषा क्षमता भी बढ़ेगी और वे किताबों की कहानियों में रुचि लेने लगेंगे।
#5
पुरस्कार प्रणाली अपनाएं
बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप एक पुरस्कार प्रणाली अपनाएं।
जब वे कोई किताब पूरी करें तो उन्हें छोटे-छोटे पुरस्कार दें जैसे स्टिकर, स्टार या कोई खास ट्रीट। इससे वे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे और आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे।
इस तरह आप आसानी से अपने बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं।