आइसलैंड की राजधानी रेक्जेविक में बर्फबारी के दौरान आजमाएं ये गतिविधियां, आएगा मजा

लेखन सयाली
Feb 17, 2026
12:08 pm
क्या है खबर?

आइसलैंड की राजधानी रेक्जेविक एक खूबसूरत शहर है, जहां बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बर्फबारी के दौरान रेक्जेविक की सड़कों पर चलना एक अनोखा अनुभव होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप रेक्जेविक में बर्फबारी के दौरान आजमा सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

ब्लू लैगून स्पा सेंटर की यात्रा करें

ब्लू लैगून स्पा सेंटर रेक्जेविक से थोड़ी दूर स्थित एक प्रसिद्ध स्नान केंद्र है। यहां आप गर्म पानी की झील में स्नान कर सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से गर्म होती है। ठंडे मौसम में गर्म पानी में स्नान करना एक अनोखा अनुभव होता है। यहां आप त्वचा की देखभाल भी करवा सकते हैं और अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता है।

गोल्फोस फॉल्स का नजारा लें

गोल्फोस फॉल्स रेक्जेविक से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत झरना है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और पानी की गिरती धाराओं का आनंद ले सकते हैं। ठंडे मौसम में यहां का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है, जब झरने पर हल्की बर्फ जम जाती है। यह जगह शांति और सुकून पाने के लिए बेहतरीन है। आप झरने का पास बैठकर उसे देखते-देखते पिकनिक भी मना सकते हैं।

स्नैफेल्स्नेस प्रायद्वीप की सैर करें

स्नैफेल्स्नेस प्रायद्वीप रेक्जेविक से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत प्रायद्वीप है। यहां आप बर्फ से ढके पहाड़ों, ज्वालामुखियों और समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। ठंडे मौसम में इस प्रायद्वीप की यात्रा करना रोमांचक अनुभव हो सकता है, क्योंकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल मन को सुकून देते हैं। इसके अलावा यहां के दृश्य और गतिविधियां आपके सफर को यादगार बना देंगी।

हॉलग्रिम्सकिर्कजा चर्च जाएं

हॉलग्रिम्सकिर्कजा चर्च रेक्जेविक का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। यह चर्च शहर भर से दिखाई देता है और बेहद सुंदर लगता है। किसी भी मौसम में यहां आकर आप धार्मिक शांति पा सकते हैं और शहर का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। इस चर्च की बनावट बेहद अनोखी है, जो इसे खास तौर से देखने लायक बना देती है। यहां की शांति और सुकून भरा माहौल मन को बहुत भाता है।

हार्पा कॉन्सर्ट हॉल देखें

हार्पा कॉन्सर्ट हॉल रेक्जेविक का एक आधुनिक कला केंद्र है, जहां विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ठंडे मौसम में यहां आकर आप संगीत कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं या बस बैठकर माहौल को महसूस कर सकते हैं। इस हॉल की बनावट बेहद अनोखी और आकर्षक है, जो इसे खास बनाती है। इन स्थानों पर आ कर आप रेक्जेविक की असली संस्कृति को करीब से जान पाएंगे।

