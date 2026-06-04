Watch 😇 Actress Janhvi Kapoor garu on her way to Tirumala via the Alipiri steps for darshan of Bhagavān Venkateshwara. Her film with Ram Charan Garu, Peddi, is now in theatres. 🙌🏻 pic.twitter.com/b1FMJnSXxT

वीडियो

पारंपरिक परिधान में नजर आईं जाह्नवी

PTI ने जाह्नवी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें मंदिर के बाहर चलते हुए देखा जा सकता है। इस अवसर पर वह पारंपरिक परिधान में नजर आईं। उन्होंने पर्पल कांजीवरम साड़ी के साथ भारी गहने पहन रखे हैं। बता दें, जाह्नवी हर बड़े मौके पर, खासतौर पर अपने जन्मदिन पर तिरुमाला मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं। 'पेड्‌डी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम और जाह्नवी के अलावा, दिव्येंदु, शिवा राजकुमार, बोमन ईरानी जैसे सितारे शामिल हैं।