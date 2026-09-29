ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है रॉक स्टैकिंग, जानिए इसे आजमाने का तरीका

रॉक स्टैकिंग एक पुरानी कला है, जिसमें पत्थरों को एक-दूसरे पर रखकर ढांचे बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है।

रॉक स्टैकिंग करते समय आपको हर पत्थर को ध्यान से चुनना और रखना होता है, जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से इस पर केंद्रित होता है। इससे आपके मन में चल रही अनावश्यक विचारों की आवाज कम हो जाती है और आप अधिक शांत महसूस करते हैं।