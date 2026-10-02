बालों को पोषण देने के लिए आजमाएं 5 बीजों का पाउडर, होगा फायदा
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए कई लोग महंगे-महंगे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी बेअसर हो जाते हैं। ऐसे में क्यों न प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाए? इसके लिए आप अपने शैंपू में 5 बीजों का पाउडर मिला सकते हैं। यह न केवल बालों को पोषण देगा, बल्कि उनकी मजबूती और चमक भी बढ़ाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे इस पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
#1
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज जिंक, आयरन और विटामिन-E जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।
इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सिर की त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
कद्दू के बीजों का पाउडर बालों में लगाने से पहले इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं। 30 मिनट बाद अपने सिर को धो लें।
#2
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो बालों को मोटा बनाते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं। ये बालों की प्राकृतिक नमी को बनाए रखते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं।
अलसी के बीजों का पाउडर बनाने के लिए इन्हें अच्छे से पीस लें और फिर इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।
#3
चिया बीज
चिया बीज फाइबर, प्रोटीन और विटामिन-B से भरपूर होते हैं, जो बालों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बालों को गहराई तक पोषण देते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।
इसके अलावा ये सिर की त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। चिया बीज का पाउडर बनाने के लिए इन्हें अच्छे से पीस लें और फिर इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।
#4
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन-ई से भरपूर होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सिर की त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं।
सूरजमुखी के बीजों का पाउडर बनाने के लिए इन्हें अच्छे से पीस लें और फिर इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।
#5
धनिये के बीज
धनिये के बीज आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सिर की त्वचा को ठंडक देते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं।
धनिये के बीजों का पाउडर बनाने के लिए इन्हें अच्छे से पीस लें और फिर इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।