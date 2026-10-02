बालों को पोषण देने के लिए आजमाएं 5 बीजों का पाउडर, होगा फायदा

चिया बीज फाइबर, प्रोटीन और विटामिन-B से भरपूर होते हैं, जो बालों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बालों को गहराई तक पोषण देते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।

इसके अलावा ये सिर की त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। चिया बीज का पाउडर बनाने के लिए इन्हें अच्छे से पीस लें और फिर इसे पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।