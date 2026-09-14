कई गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है वसाका, जानिए इससे मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो कई तरह की बीमारियों का प्रभाव कम करने में मदद कर सकती हैं। वसाका भी ऐसी एक जड़ी-बूटी है। यह एक सदाबहार पौधा है, जो 1 से 3 फीट लंबा होता है। इसका उपयोग खांसी, सर्दी, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आइए आज हम आपको इस पौधे से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।
#1
अस्थमा के लक्षणों को कर सकता है कम
वसाका अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।
इसका मुख्य कारण है कि इसमें सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो सांस की नलियों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद विशेष तत्व अस्थमा के दौरे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए वसाका के पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें।
#2
खांसी को कर सकता है दूर
वसाका खांसी को दूर करने में भी मदद कर सकता है। यह बलगम को ढीला करने और उसे बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है।
इसमें मौजूद गुण खांसी को कम करने में सहायक होते हैं। लाभ के लिए वसाका की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें।
#3
टीबी के जोखिम को कर सकता है कम
वसका टीबी के जोखिम कम करने में भी प्रभावी माना जाता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करके फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर कर सकता है।
इसके अलावा यह बलगम को ढीला करके उसे बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद सूजन को कम करने वाले गुण फेफड़ों की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
लाभ के लिए वसका की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें।
#4
मधुमेह के स्तर को कर सकता है नियंत्रित
वसका मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद तत्व रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं।
इसके अलावा वसका पाचन क्रिया को स्वस्थ रखकर मधुमेह के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है।
लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट वसका की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं।
#5
हृदय के लिए है लाभदायक
वसका हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें सूजन को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं और रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं। इससे हृदय को लाभ मिलता है।