कई गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है वसाका, जानिए इससे मिलने वाले फायदे

वसका टीबी के जोखिम कम करने में भी प्रभावी माना जाता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करके फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर कर सकता है।

इसके अलावा यह बलगम को ढीला करके उसे बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद सूजन को कम करने वाले गुण फेफड़ों की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।

लाभ के लिए वसका की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें।