बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन खाने के लिए राजी करना एक कला है, जिसे सही तरीके से सिखाया जा सकता है। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार सुझावों पर चर्चा करेंगे, जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को सेहतमंद खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनकी जीवनशैली को बेहतर बना सकते हैं।

#1 खाने को मजेदार बनाएं बच्चों के लिए खाना सिर्फ एक जरूरी काम नहीं बल्कि एक मजेदार गतिविधि भी होनी चाहिए। आप उनके साथ खाना बनाते समय खेल खेल सकते हैं या उन्हें नए-नए व्यंजनों की विधि सिखा सकते हैं। इससे न केवल उनका ध्यान बंटेगा बल्कि वे खाने में भी रुचि लेंगे। उदाहरण के लिए सब्जियों को अलग-अलग आकार में काटकर उन्हें रंगीन प्लेटों में सजाएं या उन्हें खुद अपनी पसंदीदा सब्जियां चुनने दें।

#2 पोषण के बारे में जानकारी दें बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी देना जरूरी है। उन्हें बताएं कि कौन-सी सब्जियां और फल उनके लिए फायदेमंद होते हैं और क्यों। आप उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि अलग-अलग रंग की सब्जियां और फल खाने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद क्यों जरूरी होते हैं। इस तरह वे खाने की अहमियत को समझ पाएंगे और सेहतमंद आहार की आदत डाल सकेंगे।

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#3 खुद उदाहरण पेश करें बच्चे अक्सर अपने माता-पिता या बड़े भाई-बहनों की नकल करते हैं। अगर आप खुद सेहतमंद खाना खाएंगे तो बच्चे भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। उनके सामने फल और सब्जियां खाने की आदत डालें और उन्हें बताएं कि ये चीजें कितनी स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा जब आप खुद सेहतमंद विकल्प चुनेंगे तो बच्चे भी आपसे प्रेरणा लेंगे और सेहतमंद आहार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

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#4 छोटे-छोटे बदलाव करें बच्चों के खाने की आदतों में बड़े बदलाव लाने की बजाय छोटे-छोटे बदलाव करें। जैसे कि उनकी थाली में एक अतिरिक्त सब्जी या फल शामिल करें या उनकी पसंदीदा चीजों में थोड़ा सा पोषण जोड़ें, जैसे कि पनीर या दही मिलाकर। इससे वे धीरे-धीरे नए खाने के स्वाद के आदी हो जाएंगे और सेहतमंद आहार की आदत विकसित करेंगे। इस तरह आप बिना किसी दबाव के उनके खाने की आदतों को बेहतर बना सकते हैं।