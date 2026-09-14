केप टॉप को इन तरीकों से स्टाइल करें, हर मौके पर लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो जींस के साथ केप टॉप एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस मेल से आपको एक साधारण और स्टाइलिश लुक मिलेगा।

आप चाहें तो इस लुक को पूरा करने के लिए आरामदायक जूते पहन सकती हैं। इसके अलावा हल्के गहने और एक छोटा बैग आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं।

इस टॉप के साथ बैगी और हल्की ढीली जींस सबसे स्टाइलिश लगती है।