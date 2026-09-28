वृक्षासन को बनाएं कसरत का हिस्सा, जानें इसको करने का सही तरीका और अन्य महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
वृक्षासन एक ऐसा योगासन है, जो न केवल शरीर को संतुलित करता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। इसे रोजाना करने से शरीर का लचीलापन बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। इस योगासन में एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर चिपकाना होता है, जिससे शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। आइए आज हम आपको इस योगासन से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।
अभ्यास
वृक्षासन करने का तरीका
वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब एक पैर को उठाकर दूसरी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर चिपकाएं।
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें और गहरी सांस लेते रहें।
धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस योगासन को नियमित रूप से करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।
सावधानियां
अभ्यास के दौरान बरतें ये सावधानियां
वृक्षासन करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। अगर आपके घुटनों या कमर में दर्द है तो इस योगासन का अभ्यास न करें।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस योगासन से दूर रहना चाहिए। अगर आपको संतुलन बनाए रखने में परेशानी होती है तो दीवार का सहारा लें।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की चोट होने पर भी इस योगासन का अभ्यास न करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
फायदे
नियमित अभ्यास से मिलने वाले फायदे
वृक्षासन का नियमित अभ्यास कई स्वास्थ्य लाभ देता है। यह शरीर का लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है और मानसिक शांति भी देता है।
इसके अलावा यह संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी मजबूत करता है। साथ ही यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है।
नियमित रूप से वृक्षासन करने से शरीर का समग्र स्वास्थ्य भी सुधरता है और पीठ सीधी रहती है।
संयोजन
अन्य योगासनों के साथ करें संयोजन
वृक्षासन को अन्य योगासनों के साथ मिलाकर किया जा सकता है, जैसे ताड़ासन, वीरभद्रासन और गोमुखासन आदि। इन योगासनों के साथ वृक्षासन करने से शरीर की ताकत और संतुलन, दोनों ही बढ़ते हैं।
इन योगासनों का संयोजन करने से न केवल शारीरिक लाभ होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इस प्रकार वृक्षासन आपके रोजमर्रा के योग अभ्यास का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जिससे आप स्वस्थ और संतुलित रह सकें।