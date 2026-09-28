वृक्षासन को बनाएं कसरत का हिस्सा, जानें इसको करने का सही तरीका और अन्य महत्वपूर्ण बातें

वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब एक पैर को उठाकर दूसरी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर चिपकाएं।

दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें और गहरी सांस लेते रहें।

धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस योगासन को नियमित रूप से करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।