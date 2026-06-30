मानसून में यात्रा करने से जुड़ी टिप्स

मानसून में यात्रा करने जा रहे हैं? इन 5 बातों का ध्यान रखना है जरूरी

लेखन अंजली 10:42 am Jun 30, 202610:42 am

क्या है खबर?

मानसून में यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और दृश्यता कम हो सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए मानसून में यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। आइए इसके लिए महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।