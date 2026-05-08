गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमने के लिए शानदार रहेंगी ये 5 जगहें

गर्मी की छुट्टियों के दौरान माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर जाने का प्लान बनाते हैं, जहां वे आराम से समय बिता सकें। हालांकि, बच्चों के साथ यात्रा करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भी इस गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको 5 बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां बच्चे खूब आनंद ले सकते हैं।

#1 लद्दाख लद्दाख एक ऐसा पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां के बौद्ध मठ, झीलें और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लद्दाख में आप अपने बच्चों के साथ पहाड़ों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पैंगोंग झील, खारदुंगला दर्रा और हेमिस मठ भी जा सकते हैं। यहां का ठंडा मौसम बच्चों के लिए एक नया अनुभव हो सकता है।

#2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक खूबसूरत समुद्री द्वीप है, जो अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और नीले पानी के लिए मशहूर है। यहां आप अपने बच्चों के साथ पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं या बस समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार में आप सेलुलर जेल, राधानगर बीच और एलीफेंट बीच भी जा सकते हैं। यहां का साफ पानी और शांत माहौल बच्चों के लिए एक आदर्श छुट्टी का स्थान हो सकता है।

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#3 दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक पहाड़ी स्थल है, जो अपने चाय बागानों और हिमालयन रेलवे के लिए जाना जाता है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा बेहद सुंदर लगता है। दार्जिलिंग में आप हिमालयन रेलवे यात्रा कर सकते हैं, जो एक अनोखा अनुभव है। इसके अलावा यहां के चाय बागानों की सैर भी बहुत रोचक हो सकती है। यहां का ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता बच्चों के लिए एक नया अनुभव हो सकता है।

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#4 माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित माउंट आबू यहां का एकमात्र पहाड़ी स्थल है। यह जगह अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां आप नक्की झील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर देख सकते हैं। माउंट आबू में आप अपने बच्चों को प्रकृति के करीब ला सकते हैं और उन्हें ताजगी भरा अनुभव दे सकते हैं। यहां का शांत माहौल और हरियाली बच्चों के लिए एक आदर्श छुट्टी का स्थान हो सकता है।