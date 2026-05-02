गर्मियों के दौरान 50,000 रुपये के बजट के अंदर इन 5 विदेशी जगहों की करें यात्रा

गर्मियों में छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए ऐसी जगहें चुनना बेहतर है, जहां न तो ज्यादा गर्मी हो और न ही ज्यादा भीड़। इसके लिए आप किसी ऐसी विदेशी जगह का चयन कर सकते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ ही बजट में भी हो। आइए आज हम आपको 50,000 रुपये के अंदर 5 ऐसी विदेशी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों में जाकर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#1 थिंफू (भूटान) भूटान की राजधानी थिंफू एक खूबसूरत जगह है, जहां आप गर्मियों में जा सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाते हैं। थिंफू में आप ताशी चोइडजोंग किला, बुद्धा डोरोजेल और चेरापुंग मठ जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमकर आप भूटानी संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव देगी।

#2 काठमांडू (नेपाल) नेपाल की राजधानी काठमांडू अपनी ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे प्रमुख आकर्षण स्थलों की सैर कर सकते हैं। काठमांडू में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको बेहद पसंद आएगी। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो यात्रा को और भी सुखद बना देता है।

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#3 ल्हासा (तिब्बत) तिब्बत की राजधानी ल्हासा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसे बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां का पोताला महल, जो पहले दलाई लामा का निवास स्थान था, अब एक संग्रहालय बन गया है। इसके अलावा जोगनांग मंदिर, नोर्वेलिंगका पार्क और बर्कोर स्ट्रीट भी देखने लायक जगहें हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी ज्यादा सुखद बना देता है।

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#4 सांता लुसिया (कोस्टा रिका) कोस्टा रिका का शहर सांता लुसिया अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आप ज्वेंटुने नेशनल पार्क, लास क्रूसस झरने और सांता रोजा नेशनल पार्क जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। सांता लुसिया में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको बेहद पसंद आएगी। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है।