मानसून के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मानसून अपने साथ कई रोमांचक गतिविधियां लेकर आता है। इस दौरान घूमने का अपना अलग ही मजा होता है। हालांकि, मानसून में घूमने के लिए कुछ खास तैयारियों की जरूरत होती है। इस मौसम में बारिश के कारण कई जगहें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनका मानसून में घूमने के दौरान ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।

#1 कपड़े पहनने से पहले मौसम का रखें ध्यान मानसून में घूमने के लिए कपड़े चुनते समय सबसे पहले मौसम का ध्यान रखें। अगर आप किसी ऐसी जगह की यात्रा करने जा रहे हैं, जहां हल्की बारिश के साथ ठंडक महसूस हो सकती है तो गर्म कपड़े जैसे जैकेट और स्वेटर आदि पहनें। दूसरी ओर अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, जहां भारी बारिश और उमस हो सकती है तो सूती और हल्के कपड़े पहनें।

#2 बरसाती और छाता जरूर रखें मानसून में बारिश होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए बरसाती और छाता अपने साथ रखना न भूलें। खासतौर से अगर आप जंगल या पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं तो बरसाती और छाता साथ में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी जगहों पर बारिश होने पर बहुत परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मौसम की जानकारी देखते रहें और अगर भारी बारिश की संभावना हो तो यात्रा को टाल दें।

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#3 जूते चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान मानसून में घूमने के लिए जूते चुनते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप पानी और कीचड़ से बचाने वाले जूते चुनें और अगर आप चाहें तो पानी रोकने वाले जूते भी चुन सकते हैं। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित करें कि जूते फिसलन रहित हों ताकि बारिश कीचड़ से भरे फर्श पर फिसलने से बच सकें। आप चाहें तो चप्पल भी पहन सकते हैं, लेकिन वे फिसलन वाले न हों।

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#4 बैग को रखें सुरक्षित मानसून में घूमते समय बैग को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हैं, जहां भारी बारिश होने की संभावना हो तो पानी रोकने वाला बैग का चयन करें। अगर आपके पास ऐसा बैग नहीं है तो प्लास्टिक बैग का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त अपने बैग के अंदर एक अतिरिक्त प्लास्टिक बैग भी रखें ताकि अगर आपका बैग किसी कारणवश गीला हो जाए तो भी आपका सामान सुरक्षित रहें।