हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन को चुना है? कपल्स इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
हनीमून एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका होता है, जिसमें आप अपने जीवनसाथी के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं। अगर आप अपनी हनीमून ट्रिप को हिल स्टेशन में मनाने का प्लान बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विचार हो सकता है। पहाड़ियों की ठंडी हवा, खूबसूरत दृश्य और शांत माहौल आपके हनीमून को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि हिल स्टेशन वाली हनीमून ट्रिप को और भी खास कैसे बनाया जा सकता है।
#1
सही जगह का चयन करें
हिल स्टेशन में हनीमून के लिए सही जगह चुनना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर जैसी जगहें भारत में बहुत खूबसूरत पहाड़ों के लिए मशहूर हैं। इन जगहों पर आप बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे जंगल और साफ-सुथरी नदियां देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मेहमाननवाज होते हैं और उनकी संस्कृति को जानने का भी मौका मिलता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके हनीमून को और भी खास बना सकते हैं।
#2
मौसम का ध्यान रखें
पहाड़ियों में मौसम जल्दी बदल सकता है, इसलिए अपने हनीमून की तारीखों के दौरान वहां के मौसम का ध्यान रखना जरूरी है। सर्दियों में बर्फबारी होती है जबकि गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है। अपने कपड़े और जरूरी सामान उसी अनुसार पैक करें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही बारिश के मौसम में फिसलन भरे रास्तों से बचें और सुरक्षित रहने के लिए उचित जूते पहनें।
#3
स्थानीय खाने का आनंद लें
पहाड़ियों में मिलने वाले स्थानीय खाने का स्वाद आपके हनीमून को और भी खास बना सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां चावल, दाल और सब्जियां खाने बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उत्तराखंड में आलू की टिक्की और जड़ी-बूटियों से बने खाने मिलते हैं। सिक्किम में मोमो खाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पुलाव और रागड़ा आदि खाने बहुत प्रसिद्ध हैं। इन सभी खाने का स्वाद लेना न भूलें।
#4
रोमांटिक गतिविधियों में भाग लें
हनीमून का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता, बल्कि उसमें रोमांच भी शामिल होता है। पहाड़ियों में आप ट्रेकिंग, चट्टानों पर चढ़ाई और हवा में उड़ने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप वहां की झीलों में बोटिंग भी कर सकते हैं। इन सभी गतिविधियों से आपका हनीमून और भी रोमांचक बन जाएगा। इन गतिविधियों के दौरान आप अपने साथी के साथ समय बिताकर अपनी यादें बना सकते हैं जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगी।
#5
फोटो खिंचवाने न भूलें
आपका हनीमून यात्रा यादगार बनेगा अगर आप उसकी फोटो खिंचवाना नहीं भूलेंगे। पहाड़ियों में कई ऐसे खूबसूरत स्थल हैं जहां आप अपनी यादें कैद कर सकते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच, हरे-भरे जंगलों में या साफ-सुथरी नदियों के किनारे फोटो खिंचवाना एक बेहतरीन अनुभव होगा। इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपनी पहाड़ी हनीमून यात्रा को आरामदायक, रोमांचक और यादगार बना सकते हैं।