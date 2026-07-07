क्या होता है 'ट्रॉमा' और 'भावनात्मक तनाव'? जानिए दोनों में क्या है अंतर

अंतर

दोनों में क्या है अंतर?

ट्रॉमा और भावनात्मक तनाव में मुख्य अंतर उनकी गंभीरता और प्रभाव में है। ट्रॉमा एक गहरा मानसिक आघात है, जो लंबे समय तक रहता है और उसमें गंभीर इलाज की आवश्यकता होती है। वहीं, भावनात्मक तनाव अस्थायी होता है, जिसे सही तरीके से संभालकर कम किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों स्थितियों को समझना और उनके बीच का अंतर जानना जरूरी है, ताकि उचित इलाज और सहायता मिल सके। इससे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।