ट्रांस फैट का सेवन बढ़ा रहा है बीमारियों का खतरा, इन 5 तरीकों से कम करें

ट्रांस फैट एक प्रकार की चर्बी है, जो कई खाने की चीजों में पाई जाती है। इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। यह दिल की बीमारी, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने खान-पान से ट्रांस फैट को कम कर सकते हैं और सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने खाने का आनंद भी ले सकते हैं।

#1 प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से बचें प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ में अक्सर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन खाद्य पदार्थों में तैयार करने के दौरान इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए खास तरह के तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रांस फैट बनता है। इसलिए, जब भी आप बाजार से कोई पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदें तो उसका लेबल पढ़ें और उसमें ट्रांस फैट न होने वाले विकल्प चुनें। इसके अलावा घर का बना खाना ही ज्यादा खाएं।

#2 तले हुए खाद्य पदार्थों का कम करें सेवन आलू के चिप्स, समोसे, पकौड़े और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थों में भी ट्रांस फैट हो सकता है। इनका अधिक सेवन करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसलिए, इनका सेवन कम से कम करें और अगर संभव हो तो इन्हें घर पर बनाने से भी बचें। इसके बजाय भुने हुए या ग्रिल्ड खाने की चीजों का चयन करें, जो सेहत के लिए बेहतर होती हैं।

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#3 मार्जरीन का उपयोग न करें मार्जरीन एक तरह का मक्खन जैसा उत्पाद होता है, जिसे अक्सर ब्रेड पर लगाया जाता है या खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय घी या जैतून का तेल इस्तेमाल करें, जो सेहतमंद होते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन विकल्पों को अपनाकर आप अपनी खाने की आदतों से ट्रांस फैट को कम कर सकते हैं।

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#4 बेक्ड खाने पर ध्यान दें कुकीज, केक और ब्रेड आदि जैसे बेक्ड खाद्य पदार्थों में भी छिपे हुए ट्रांस फैट हो सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए अक्सर खास तरह के तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रांस फैट बनता है। इसलिए, जब भी बेक्ड खाद्य पदार्थ खरीदें तो उसकी सामग्री पर ध्यान दें और ट्रांस फैट न होने वाले विकल्प चुनें। इसके अलावा घर पर ही बेक्ड खाद्य पदार्थ बनाएं, ताकि आप उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रख सकें और सेहतमंद विकल्प चुन सकें।