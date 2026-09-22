दिमाग को आराम देने के लिए आजमाएं ये 5 गाइडेड इमेजरी का तरीका, पाएंगे लाभ

गाइडेड इमेजरी के दौरान अच्छे विचार लाना बहुत जरूरी होता है। अपने मन में ऐसे विचार लाएं, जो आपको खुशी दें और तनाव मुक्त करें।

जैसे कि "मैं खुश हूं", "मैं स्वस्थ हूं" और "मेरा जीवन सुंदर है"। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे।

अच्छे विचार आपके दिमाग को शांत रखते हैं और मानसिक सेहत को बेहतर बनाते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को नई ऊर्जा देती है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है।