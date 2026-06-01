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मिस्र के बेहतरीन पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद
मिस्र के शाकाहारी पकवान

मिस्र के बेहतरीन पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद

लेखन सयाली
Jun 01, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

मिस्र अफ्रीका का एक उत्तरी देश है, जो अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजनों में मसालों का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। यह देश मांसाहारी व्यंजनों के लिए मशहूर है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आप यहां के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो शाकाहारी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं।

#1

फुल मडमस

फुल मडमस एक लोकप्रिय मिस्री नाश्ता है, जिसे दाल और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राम फली को रातभर भिगोकर रख दें, फिर इसे उबालें और मिक्सी में पीस लें। अब इसमें लहसुन, नींबू का रस, जैतून का तेल, जीरा, धनिया, पुदीना और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे पीटा ब्रेड या रोटी के साथ परोसें। यह इस देश का राष्ट्रीय नाश्ता भी है।

#2

कोशारी

कोशारी मिस्र का राष्ट्रीय पकवान है, जो एक तरह का चावल का व्यंजन है। इसमें चावल, मसूर की दाल और मैकरोनी की परत होती है। इसके ऊपर छोले, कुरकुरे तले हुए प्याज और मसालेदार टमाटर की चटनी डाली जाती है। मूल रूप से इसे गरीबों का भोजन कहा जाता था और पहले यह गरीबों द्वारा ही खाया जाता था। हालांकि, धीरे-धीरे यह एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड बन गया और आज बहुत मशहूर है।

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#3

शोरबेट अदस

शोरबेट अदस एक मलाईदार और सुनहरे रंग का मसूर दाल का सूप है। इसमें लाल मसूर की दाल, प्याज, गाजर और लहसुन को मिलाकर तब तक पीसा जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से चिकना न हो जाए। इसके बाद इसमें जीरा और धनिया का मसाला डाला जाता है। इसे आमतौर पर ऊपर से कुरकुरी और टोस्ट की हुई पीटा ब्रेड के टुकड़ों के साथ परोसा जाता है।

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#4

बातिंजन मेखलील

बातिंजन मेखलील एक लाजवाब स्नैक है, जिसे उबले या तले हुए बैंगन से बनाया जाता है। इसमें लाल और हरी मिर्च, सिरका और नींबू के रस का मसालेदार मिश्रण भरा जाता है, जिससे इसमें एक जायकेदार स्वाद जुड़ जाता है। इसका स्वाद लाजवाब होता है और यह मिस्र के नाश्ते और दोपहर के खाने का एक मुख्य व्यंजन है। इस तले हुए व्यंजन को आप चाय के साथ खा सकते हैं।

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