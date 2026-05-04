होली-दिवाली जैसे त्योहारों पर भारतीय महिलाएं इन गहनों से करें श्रृंगार, लगेंगी सबसे सुंदर

त्योहारों पर भारतीय महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और उन्हें गहनों के साथ सजती हैं। गहने न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी देते हैं। सोने, चांदी, हीरे और मोती जैसे गहनों से महिलाएं अपने लुक को खास बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे गहनों के बारे में बताएंगे, जो त्योहारों के मौके पर परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हुए आपको एक खास लुक दे सकते हैं।

#1 सोने की चूड़ियां सोने की चूड़ियां भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा हैं। ये न केवल हाथों की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि पारंपरिक पहनावे का हिस्सा भी होती हैं। त्योहारों पर सोने की चूड़ियां पहनने से एक शाही अंदाज मिलता है। आप इन्हें अपने लहंगे या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। सोने की चूड़ियों में कढ़ाई और पत्थर जड़े होते हैं, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। ये चूड़ियां आपके हाथों को सुंदरता प्रदान करती हैं।

#2 मांग टीका मांग टीका एक ऐसा गहना है, जो माथे पर सजाया जाता है। यह खासतौर पर शादी और त्योहारों पर पहना जाता है। त्योहारों पर मांग टीका पहनने से आपका चेहरा और भी निखर उठता है। आप इसे अपने लहंगे या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। मांग टीका में अक्सर हीरे, मोती या रंग-बिरंगे पत्थर जड़े होते हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह आपके पूरे लुक को एक शाही अंदाज देता है।

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#3 झुमके झुमके भारतीय महिलाओं की पसंदीदा कान की बालियां होती हैं। ये न केवल आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को खास बनाते हैं। त्योहारों पर बड़े-बड़े झुमके पहनने से आपका चेहरा चमक उठता है। आप इन्हें अपने लहंगे या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। झुमके में आमतौर पर सोने, चांदी, हीरे, मोती और रंग-बिरंगे पत्थर होते हैं, जो इन्हें बेहद आकर्षक बनाते हैं। ये झुमके आपके पूरे लुक को एक शाही अंदाज देते हैं।

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