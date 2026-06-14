ठंडे देशों के बेहतरीन कंफर्ट पकवान, जिन्हें खाने के बाद बार-बार बनाना चाहेंगे आप

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बटरनट स्क्वैश रैवियोली

सबसे पहले एक कटोरे में मैदा और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें। फिर इस पर एक कपड़ा ढकें और इसे 15 मिनट के लिए आराम करने दें। अब एक पैन में बटरनट स्क्वैश, नमक, काली मिर्च और पानी डालकर पकाएं, फिर इसे पीस लें। इसके बाद आटे को बेलकर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। फिर इसके आधे हिस्से पर बटरनट स्क्वैश का मिश्रण डालें और इसे मोड़कर बंद करें। अब इसे गर्म पानी में पकाएं और परोसें।