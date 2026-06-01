गोवा के कुछ पारंपरिक पाव, जो बढ़ा देते हैं इस राज्य के खान-पान का जायका

गोवा में कई तरह के पारंपरिक पाव बनाए जाते हैं, जो यहां के खान-पान को और भी प्रसिद्ध कर देती हैं। ये पाव न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनका इतिहास भी बहुत पुराना है। गोवा के ये पाव स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा हैं। यहां के पाव को बनाने की रेसिपी और सामग्री भी खास होती हैं। इस लेख में हम आपको गोवा के कुछ पारंपरिक पाव के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको जरूर चखना चाहिए।

#1 पोई पोई एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पाव है, जो गोवा के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। यह गोल और मुलायम होता है और बीच से खोखला होता है, जो इसे पीटा ब्रेड के समान बनाता है। इसे साबुत गेहूं और चोकर से बनाया जाता है और स्थानीय नारियल ताड़ के रस से फरमेंट किया जाता है। इसके खोखले बीच के हिस्से के कारण यह मसालेदार स्थानीय करी को डालकर खाने के लिए एकदम सही है।

#2 अनडू अनडू गोवा का एक प्रसिद्ध और कुरकुरा पाव है, जिसे ओनडू या ओनडो नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊपरी परत सख्त और कुरकुरी होती है और इसका अंदर का हिस्सा नरम, हवादार और स्पंजी होता है। इसके बीच में एक गहरा चीरा लगाया जाता है, जिससे इसमें सब्जियां आदि अच्छे से लग जाती हैं। कई लोग इसे सब्जियों के अलावा चाय और कॉफी के साथ खाना भी पसंद करते हैं।

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#3 काकोन गोवा में काकोन नाम के खास पाव का भी सेवन होता है। यह पाव डोनट के आकार का होता है और इसे 'बैंगल ब्रेड' भी कहते हैं, क्योंकि यह कड़े जैसा दिखता है। इसे पूरी तरह से सख्त और कुरकुरा होने तक बेक किया जाता है, जिसकी वजह से यह ज्यादा दिनों तक ताजा बना रहता है। गोवा के लोग इस पाव को शाम की चाय के साथ खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

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