2026 में सर्दियों के दौरान शादी की सजावट के इन ट्रेंड का रहेगा बोल बाला

भारत में ज्यादातर शादियां सर्दी के मौसम में होती हैं, क्योंकि इस दौरान सबसे शुभ मुहूर्त बनते हैं। हर साल शादी की सजावट के ट्रेंड में बदलाव आते हैं, जो सालभर लोगों की पसंद रहते हैं। 2026 में भी कुछ नए ट्रेंड वायरल हो रहे हैं, जो आपकी शादी को सबसे खास और अलग बना सकते हैं। आज के शादी के टिप्स में जानिए इस साल सर्दी के दौरान शादी के किन ट्रेंड का बोल बाला रहने वाला है।

#1 लक्जरी सजावट कुछ सालों से भारतीय शादियों में पेस्टल रंगों वाली सजावट छाई थी। हालांकि, इस साल यह ट्रेंड कम नजर आएगा और लोग लक्जरी सजावट की ओर आकर्षित होंगे। इसमें वेलवेट और सिल्क जैसे शाही फैब्रिक से सजावट करना शामिल होता है, जो राजसी लुक देते हैं। अगर आपको यह थीम पसंद है तो गहरे बैंगनी, लाल, मेहरून, गोल्डन या सिल्वर रंग वाली सजावट करवाएं। मोमबत्तियों और फेरी लाइट से वेन्यू को रौशन करें और गुलाब जैसे फूलों का चुनाव करें।

#2 व्यक्तिगत सजावट ज्यादातर शादियों की सजावट एक जैसी दिखाई देती है, जिसके चलते उनमें कोई अलग बात नहीं रह जाती। हालांकि, इस साल लोग अपनी शादी की सजावट अपनी व्यक्तिगत पसंद से करवा रहे हैं। जी हां, जोड़े की पसंद और व्यक्तित्व को दर्शाने वाली सजावट उनके जीवन के सबसे अहम दिन को खास बनाएगी। इसमें जोड़ों की संस्कृति, प्रेम कहानी, पसंदीदा रंग, पसंदीदा फूल और लोगो आदि शामिल होंगे। इससे शादी कोई रिवाज नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएगी।

Advertisement

#3 रोकोको थीम वाली सजावट रोकोको थीम 2026 की सर्दियों ही नहीं, बल्कि गर्मी वाली शादियों में भी धूम मचाने वाली है। यह एक रोमांटिक एस्थेटिक वाली सजावट है, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। यह थीम कल्पना और सुंदरता को मिलाती है, जिसमें कई एलिमेंट शामिल होते हैं। इसमें ऐसी सजावट की जाती है, जो किसी फेरी टेल जैसी लगे। इसमें रोमांटिक माहौल बनाने के लिए पेस्टल रंग, गोल्डन स्पर्श, फूलों की सजावट और बहने वाले फैब्रिक इस्तेमाल होते हैं।

Advertisement

#4 विंटेज सजावट इस साल सर्दियों में विंटेज यानि पुराने जमाने से प्रेरित सजावट भी खूब देखने को मिलेगी। इस तरह की सजावट खूबसूरत, शाही, एलिगेंट और रोमांटिक माहौल बनाती है। इसमें लाल, मेहरून और गोल्डन जैसे पारंपरिक रंगों का चुनाव होता है और फूलों वाली सजावट शामिल होती है। साथ ही इसमें पुराने समय से प्रेरित सजावटी सामान भी उपयोग किया जाता है, जिसमें शाही फैब्रिक, लाइट और मूर्तियां आदि शामिल हो सकती हैं।