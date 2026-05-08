गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं? भारत के इन टाइगर रिजर्व में करें सफारी

भारत में बाघों की कुल 50 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश के 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व में रहती हैं। ये रिजर्व देश के 9 राज्यों में फैले हुए हैं और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इनका रुख करना एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे टाइगर रिजर्व के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों में सफारी करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है।

#1 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से एक माना जाता है। इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर है और यहां की सफारी का रोमांच आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं। यहां सफारी करने का समय सुबह 6:30-11:30 बजे तक और शाम 3:30-6:30 बजे तक है।

#2 कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व भी काफी पसंद किया जाता है। यह रिजर्व 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां सफारी करने का समय सुबह 6:30 से 11 बजे तक और शाम 2:30 से 5:30 बजे तक है। यहां सफारी करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है। इस रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं।

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#3 रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह रिजर्व 1,334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां सफारी करने का समय सुबह 6:30 से 10 बजे तक और शाम 2:30 से 5:30 बजे तक है। यहां सफारी करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक है। इस रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं। यहां जाएं तो राजस्थानी संस्कृति के बारे में जानना न भूलें।

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#4 पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में फैला पेंच टाइगर रिजर्व एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस रिजर्व में सफारी करने का समय सुबह 6:30 से 10:00 बजे तक और शाम 2:30 से 5:30 बजे तक है। पेंच नदी के किनारे स्थित इस रिजर्व में बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं। यहां सफारी करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।