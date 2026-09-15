टमाटर का जूस बनाम अनार का जूस

टमाटर का जूस बनाम अनार का जूस: रक्तचाप के मरीजों के लिए क्या है ज्यादा पौष्टिक?

लेखन सयाली 06:29 pm Sep 15, 202606:29 pm

क्या है खबर?

रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय हैं, जिनमें खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना भी शामिल है। टमाटर का जूस और अनार का जूस, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन रक्तचाप के मरीजों के लिए बेहतर है।