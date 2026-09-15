टमाटर का जूस बनाम अनार का जूस: रक्तचाप के मरीजों के लिए क्या है ज्यादा पौष्टिक?
क्या है खबर?
रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय हैं, जिनमें खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना भी शामिल है। टमाटर का जूस और अनार का जूस, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन रक्तचाप के मरीजों के लिए बेहतर है।
टमाटर
टमाटर के जूस के फायदे
टमाटर का जूस विटामिन-C, पोटेशियम और लाइकोपीन से भरपूर होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो धमनियों में सूजन को कम कर सकता है और रक्तचाप को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है।
इसके अलावा टमाटर का जूस कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसे पीने से दिल की सेहत भी बेहतर होती है।
अनार
अनार के जूस के लाभ
अनार का जूस भी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद तत्व धमनियों में सूजन को कम कर सकते हैं और रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा अनार का जूस सूजन कम करने वाले गुणों से भी भरा होता है, जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इसके नियमित सेवन से दिल की सेहत बेहतर होती है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है।
सेवन
टमाटर का जूस पीने का सही तरीका
टमाटर का जूस बनाने के लिए ताजे टमाटर लें और उन्हें अच्छे से धोकर काट लें। अब इन्हें जूसर में डालकर पीस लें।
इस जूस में स्वाद बढ़ाने के लिए नमक, काली मिर्च, नींबू का रस या अदरक का रस मिलाया जा सकता है। ध्यान रखें कि इसमें चीनी न मिलाएं, क्योंकि यह रक्तचाप के लिए हानिकारक हो सकता है।
सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के समय टमाटर का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है।
तरीका
अनार का जूस बनाने का तरीका
अनार का जूस बनाने के लिए ताजे अनार लें और उन्हें अच्छे से धोकर काट लें। अब इन्हें जूसर में डालकर पीस लें।
इसके बाद जूस को छान लें, ताकि बीज और छिलके अलग हो जाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा-सा काला नमक या भुना जीरा पाउडर मिलाया जा सकता है।
सुबह के समय खाली पेट या दोपहर के समय अनार का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। इसे पीने से खून बढ़ता है।
चयन
किसका चयन करें?
अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए? अगर आपको वजन नियंत्रित करना हो तो टमाटर का जूस बेहतर विकल्प हो सकता है।
दूसरी ओर, अगर आपको दिल की बीमारियां हों या पहले से ही उच्च रक्तचाप हो तो अनार का जूस अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि सही उपचार मिल सके।