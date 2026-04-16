टोफू को बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है स्वाद

टोफू सोयाबीन से बनने वाला एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जो शाकाहारियों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, टोफू को पकाते समय कुछ गलतियां आपके व्यंजनों के स्वाद और सेहतमंद गुणों को प्रभावित कर सकती हैं। आइए जानते हैं टोफू को पकाते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 ज्यादा पानी छोड़ना टोफू को पकाने से पहले उसे अच्छी तरह से निचोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सीधे पैकेज से निकालकर पकाते हैं तो इसमें मौजूद अतिरिक्त पानी आपके व्यंजनों को पानी-पानी कर सकता है। इसके लिए टोफू को एक साफ कपड़े में लपेटकर हल्का दबाएं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। इससे आपका टोफू न केवल बेहतर बनेगा, बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया से टोफू की बनावट भी ठीक रहती है।

#2 ज्यादा तेल का इस्तेमाल करना कई लोग टोफू को कुरकुरा बनाने के लिए उसमें ज्यादा तेल डालते हैं, लेकिन इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अधिक तेल डालने से टोफू का असली स्वाद खो सकता है और यह बहुत भारी भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में तेल का उपयोग करें और टोफू को हल्का भूनें ताकि इसका असली स्वाद बना रहे। इस तरह आप अपने व्यंजनों को सेहतमंद बना सकते हैं।

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#3 सही मसालों का चयन न करना टोफू की खासियत यह है कि यह कई तरह के मसालों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसलिए सही मसालों का चयन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसमें ज्यादा तीखा पाउडर या तेज सुगंध वाले मसाले डाल देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप हल्के मसालों का उपयोग करें जैसे लहसुन, अदरक, सोया सॉस या तिल का तेल। इससे टोफू का असली स्वाद बना रहेगा और यह ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा।

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#4 ज्यादा पकाना कई लोग टोफू को ज्यादा पकाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अच्छी तरह पक जाए, लेकिन इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। ज्यादा पकाने से टोफू का बाहरी हिस्सा जल सकता है और अंदर का हिस्सा कच्चा रह सकता है। इसलिए इसे मध्यम आंच पर पकाना चाहिए ताकि हर हिस्सा समान रूप से पके और इसका असली स्वाद बना रहे। इस तरह आप अपने व्यंजनों को बेहतरीन बना सकते हैं।