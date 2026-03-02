प्राकृतिक रूप से फिट रहने के लिए न मानें एक्सरसाइज से जुड़े ये भ्रम, जानें सच्चाई

प्राकृतिक रूप से फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई लोगों के मन में एक्सरसाइज से जुड़े कई भ्रम हैं, जिन्हें समझना और दूर करना जरूरी है। इन भ्रमों के कारण लोग सही जानकारी के अभाव में गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए आज हम आपको एक्सरसाइज से जुड़े 5 भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं।

#1 रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है कई लोगों का मानना है कि रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हर दिन एक्सरसाइज करने से शरीर पर दबाव पड़ सकता है और इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करना ही काफी होता है, क्योंकि इससे शरीर को आराम करने का समय भी मिलता है और चोट लगने का खतरा भी कम होता है। अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से रूटीन सेट करें।

#2 वजन कम करने के लिए दौड़ना ही सबसे अच्छा है यह भी एक आम भ्रम है कि वजन कम करने के लिए दौड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, वजन घटाने के लिए दौड़ने के साथ-साथ वजन उठाने वाली कसरत भी जरूरी होती है। वजन उठाने वाली कसरत मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर अधिक कैलोरी जलाता है। इसके अलावा वजन उठाने वाली कसरत से शरीर की संरचना भी बेहतर होती है और लंबे समय तक वजन नियंत्रित रहता है।

#3 ज्यादा पसीना बहाने से ही कसरत सफल होती है कई लोगों का मानना है कि ज्यादा पसीना बहाने वाली कसरत ही सफल होती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि जितना अधिक पसीना बहाएंगे, उतनी ही अधिक कैलोरी जलेगी। वास्तव में पसीना शरीर का तापमान नियंत्रित करने का तरीका है, इसलिए पसीना आने या न आने से यह पता नहीं चलता कि कसरत कितनी सफल थी। इसके अतिरिक्त ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में खनिज लवण की कमी हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

#4 ज्यादा प्रोटीन ही मांसपेशियों को मजबूत करता है शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है, यह भ्रम भी सही नहीं है। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा भी जरूरी होती है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा भी उतने ही अहम होते हैं। इन पोषक तत्वों के बिना सिर्फ प्रोटीन लेना पर्याप्त नहीं होता और शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है।