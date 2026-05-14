बालों के कलर को लंबे समय तक टिकाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपने बालों को रंगने के लिए सैलून जाते हैं तो इसके बाद आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि बालों का रंग लंबे समय तक टिका रहे। हालांकि, सैलून में अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण बालों का रंग जल्दी फीका पड़ जाता है। आइए आज हम आपको सैलून से बाल रंगवाने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 बाल धोने से पहले रुकें सैलून से बालों को रंगवाने के तुरंत बाद बाल न धोएं। दरअसल, सैलून से बालों को रंगने के बाद तीन दिन तक बाल धोने से बालों का रंग फीका पड़ने लगता है। इसके अलावा बालों को रंगवाने के बाद कुछ दिनों तक किसी भी तरह के बालों की देखभाल के उत्पादों का इस्तेमाल करने से भी बचें। इन दिनों में बालों को केवल गुनगुने पानी से धोएं और किसी भी तरह के रसायनों से दूर रहें।

#2 गर्म उपकरणों से बचें बालों को रंगवाने के बाद गर्म उपकरणों का इस्तेमाल न करें, जैसे कि बालों को सीधा करने के लिए आयरन, कर्लिंग आयरन आदि का उपयोग न करें क्योंकि इनसे बालों का रंग फीका पड़ सकता है। इसके अलावा डिफ्यूजर या बाल सुखाने वाली मशीन का भी इस्तेमाल न करें। इन चीजों से बालों का रंग फीका पड़ने के साथ-साथ बालों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

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#3 बाल धोने से पहले लगाएं क्रीम अगर आप सैलून से बालों को रंगवाने के बाद बालों को धोने के लिए जाएं तो इससे पहले एक बालों की देखभाल क्रीम को बालों पर अच्छे से लगाएं। इसके बाद बालों पर एक प्लास्टिक कैप पहन लें। इससे बाल रंगे नहीं रहेंगे और बालों को धोने के बाद भी रंग नहीं जाएगा। इसके अलावा बालों को धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि यह रसायन रहित हो।

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#4 धूप से बालों को बचाएं सैलून से बाल रंगवाने के बाद धूप से बालों को बचाकर रखना भी जरूरी है। इसके लिए जब भी आप बाहर जाएं तो सिर को किसी स्कार्फ या टोपी से अच्छी तरह ढक लें क्योंकि बाहर निकलते ही बाल धूप के संपर्क में आते हैं और इससे बालों का रंग जल्दी फीका पड़ने लगता है। घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकने से बालों को धूप के साथ-साथ धूल और गंदगी से भी बचाया जा सकता है।