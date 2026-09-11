साधारण दलिये से ऊब गए हैं? बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन

खट्टा-मीठा दलिया स्वाद और सेहत दोनों का मेल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दलिया को पानी में उबालें। जब दलिया पक जाए, तो उसमें गुड़ या चीनी डालें और इसे अच्छे से मिलाएं।

इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस डालकर खट्टा स्वाद जोड़ें। ऊपर से काजू, बादाम या कोई भी सूखे मेवे डालें।

यह व्यंजन स्वाद में मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो शरीर को ताकत देने के साथ ही स्वाद में भी अलग लगता है।