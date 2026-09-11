साधारण दलिये से ऊब गए हैं? बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन
क्या है खबर?
दलिया एक सेहतमंद और हल्का भोजन है, जिसे अक्सर नाश्ते या हल्की भूख के समय खाया जाता है, लेकिन अगर आप हमेशा एक ही तरीके से दलिया बनाकर खाकर ऊब चुके हैं तो क्यों न इसे अलग-अलग तरीके से बनाकर इसका स्वाद बढ़ाया जाए? आज हम आपको दलिया के 5 ऐसे खास और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जो न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे।
#1
खट्टा-मीठा दलिया
खट्टा-मीठा दलिया स्वाद और सेहत दोनों का मेल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दलिया को पानी में उबालें। जब दलिया पक जाए, तो उसमें गुड़ या चीनी डालें और इसे अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस डालकर खट्टा स्वाद जोड़ें। ऊपर से काजू, बादाम या कोई भी सूखे मेवे डालें।
यह व्यंजन स्वाद में मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो शरीर को ताकत देने के साथ ही स्वाद में भी अलग लगता है।
#2
सब्जियों वाला दलिया
अगर आप दलिया को और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो उसमें सब्जियां डालकर बनाएं।
इसके लिए दलिया को पानी में उबालें और उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, टमाटर और शिमला मिर्च डालें। इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर पकाएं। ऊपर से हरी धनिया डालकर इसे सजाएं।
यह व्यंजन न केवल पेट भरने वाला है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी देता है। इसे आप दिन के किसी भी समय खा सकते हैं।
#3
नारियल का दलिया
नारियल का दलिया मीठा और स्वादिष्ट विकल्प है।
इसे बनाने के लिए दलिया को पानी में उबालें और उसमें कदूकस किया हुआ ताजा नारियल डालें। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर पकाएं। अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा केसर डालकर इसे और खास बना सकते हैं।
यह व्यंजन मीठा और हल्का होता है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ स्वाद में भी लाजवाब लगता है।
#4
सूखे मेवे वाला दलिया
सूखे मेवे वाला दलिया एक बेहतरीन विकल्प है, जो सफर के दौरान भी खाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए दलिया को घी में हल्का भूनकर पानी में पकाएं। जब दलिया पक जाए, तो उसमें काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता डालें। ऊपर से थोड़ी चीनी और इलायची का पाउडर डालें।
यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को ताकत देने वाला भी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं।
#5
मसालेदार दलिया
मसालेदार दलिया एक ऐसा व्यंजन है, जो शाम के नाश्ते के लिए बेहतरीन है।
इसे बनाने के लिए दलिया को हल्का भूनकर पानी में पकाएं।, फिर इसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। ऊपर से हरी धनिया डालकर इसे सजाएं।
यह व्यंजन स्वाद में तीखा और मसालेदार होता है, जो आपके रोजमर्रा के खाने में एक नया स्वाद जोड़ता है।