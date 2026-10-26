साधारण ढोकला को ऐसे स्वादिष्ट चीजें

साधारण ढोकला खा-खाकर हो गए हैं बोर? इसके साथ अजमाएं ये 5 स्वादिष्ट चीजें

लेखन अंजली 12:53 pm Oct 26, 202612:53 pm

क्या है खबर?

ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती खाना है, जो अपने हल्के और फूले हुए बनावट के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। अगर आप साधारण ढोकला खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनके साथ ढोकला खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। इन तरीकों के साथ आपका हर निवाला एक नई स्वाद यात्रा पर ले जाएगा।