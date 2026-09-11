ओट्स खाकर हो गए हैं बोर? जानिए इसके विकल्प, जो हैं स्वादिष्ट और सेहतमंद

क्विनोआ में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा होती है। इसे सलाद, खिचड़ी या पुलाव के रूप में बनाया जा सकता है।

क्विनोआ को पकाने के लिए इसे पानी में धोकर उबाल लिया जाता है। इसके बाद इसे सब्जियों और मसालों के साथ मिलाकर पकाया जाता है।

इसका स्वाद हल्का होता है, जिससे इसे किसी भी खाने की चीज के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो सेहतमंद खाने की तलाश में हैं।