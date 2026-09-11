ओट्स खाकर हो गए हैं बोर? जानिए इसके विकल्प, जो हैं स्वादिष्ट और सेहतमंद
क्या है खबर?
ओट्स को पौष्टिक अनाज माना जाता है और यह शरीर के लिए कई फायदे देता है, लेकिन अगर आप हर दिन एक ही तरह से ओट्स खाकर ऊब गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे अनाज और विकल्पों के बारे में बताएंगे, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं। ये विकल्प आपके खाने में नई विविधता लाएंगे और आपको एक अलग अनुभव देंगे।
#1
साबूदाना
साबूदाना एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है, जिसे कई तरीकों से बनाया जा सकता है। साबूदाना से खिचड़ी, वड़ा और खीर जैसे स्वादिष्ट खाने की चीजें बनाई जा सकती हैं।
इसे बनाने के लिए साबूदाना को पहले पानी में भिगोकर मुलायम किया जाता है। इसके बाद इसे सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है।
यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि हल्का और जल्दी पचने वाला भी है। इसे व्रत के समय भी खाया जा सकता है।
#2
क्विनोआ
क्विनोआ में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा होती है। इसे सलाद, खिचड़ी या पुलाव के रूप में बनाया जा सकता है।
क्विनोआ को पकाने के लिए इसे पानी में धोकर उबाल लिया जाता है। इसके बाद इसे सब्जियों और मसालों के साथ मिलाकर पकाया जाता है।
इसका स्वाद हल्का होता है, जिससे इसे किसी भी खाने की चीज के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो सेहतमंद खाने की तलाश में हैं।
#3
राजगीरा
राजगीरा एक पारंपरिक और सेहतमंद अनाज है। इसे आटे के रूप में इस्तेमाल कर रोटियां या लड्डू बनाए जा सकते हैं। राजगीरे की रोटियां स्वाद में खास होती हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
राजगीरे के आटे को पानी में मिलाकर गूंदा जाता है और फिर इसे तवे पर सेंक लिया जाता है। राजगीरा से बने खाने के आइटम हल्के होते हैं और शरीर को ताकत देते हैं।
#4
बाजरा
बाजरा एक पुराना और पौष्टिक अनाज है, जिसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। बाजरे से रोटियां, खिचड़ी और कई तरह के खाने की चीजें बनाई जा सकती हैं।
बाजरे की रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं। इसे बनाने के लिए बाजरे का आटा पानी में गूंदकर तैयार किया जाता है और फिर तवे पर सेंक लिया जाता है।
बाजरा खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और यह शरीर को ताकत देता है।
#5
ज्वार
ज्वार एक हल्का और सेहतमंद अनाज है, जिसे आटे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से बनी रोटियां स्वाद में अच्छी और मुलायम होती हैं।
इसे बनाने के लिए ज्वार के आटे को पानी में गूंदा जाता है और तवे पर सेंक लिया जाता है। ज्वार में फाइबर और विटामिन होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को ताकत देते हैं।
इसे खाने में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।