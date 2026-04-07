दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

दवाओं को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है ताकि वे अपना असर सही तरीके से दिखा सकें। गलत तरीके से रखी गई दवाएं बेअसर हो सकती हैं या नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दवाओं को सही तरीके से रख सकते हैं और उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं।

#1 तापमान का ध्यान रखें दवाओं को रखने के लिए तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा गर्मी या ठंड दवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। सबसे अच्छा है कि दवाओं को कमरे के तापमान पर ही रखें, यानी 20 से 25 डिग्री के बीच। इन्हें फ्रिज में रखने से बचें क्योंकि इससे दवाओं का स्वरूप बदल सकता है। इसके अलावा धूप और नमी से भी दूर रखें ताकि दवाएं सुरक्षित रहें और अपना असर सही तरीके से दिखा सकें।

#2 नमी से बचाएं नमी दवाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां नमी कम हो। बाथरूम जैसी जगहों पर दवाओं को न रखें क्योंकि वहां अक्सर ज्यादा नमी होती है। इसके बजाय उन्हें किसी सूखे और हवादार जगह पर रखें। अगर आप चाहें तो दवाओं को प्लास्टिक के डिब्बे में रख सकते हैं, जो नमी को दूर रखते हैं और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं।

Advertisement

#3 बच्चों की पहुंच से दूर रखें दवाओं को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि वे गलती से उनका सेवन न कर लें। इसके लिए आप ऊंची अलमारी या किसी बंद दराज का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां बच्चे न पहुंच सकें। अगर दवाओं की पैकेजिंग में सील होती हैं तो उन्हें अच्छी तरह से बंद करें ताकि बच्चे उन्हें खोल न सकें। इसके अलावा दवाओं को ऐसे स्थान पर रखें जहां बच्चों की पहुंच मुश्किल हो।

Advertisement

#4 मूल पैकेजिंग में ही रखें दवाओं को उनकी असली पैकेजिंग में ही रखना बेहतर होता है क्योंकि वहां उनके बारे में सारी जानकारी होती है जैसे कि सेवन करने का तरीका, मात्रा, सावधानियां आदि। अगर आप उन्हें किसी अन्य कंटेनर में डाल देंगे तो हो सकता है कि आप गलत मात्रा ले लें या गलत तरीके से उपयोग करें। इसके अलावा असली पैकेजिंग में ही दवाओं की एक्सपायरी डेट भी होती है, जिससे आपको सही समय पर उनका उपयोग करने में मदद मिलती है।