गर्मियों के शादी समारोह में उमस के कारण पड़ सकते हैं बीमार, इस तरह रहें स्वस्थ

गर्मियों में भी कई शादियां होती हैं। इस दौरान कई लोग घंटों तक शादी के समारोह में रहते हैं और इससे पानी की कमी की समस्या हो सकती है। दरअसल, पानी की कमी तब होती है, जब शरीर से ज्यादा पानी निकल जाता है। साथ ही इस दौरान उमस से कई स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप शादी समारोह के दौरान गर्मी से बच सकते हैं।

#1 पानी का करें अधिक सेवन गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। शादी के समारोह में ज्यादा देर तक रहने से पसीना आता है और इससे पानी की कमी हो जाती है। इसलिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। इसके अलावा आप नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का रस भी पी सकते हैं, जो शरीर में पानी बनाए रखते हैं।

#2 हल्के रंग की पोशाक चुनें गर्मियों में शादी के लिए कपड़े चुनते समय हल्के रंगों का चयन करें। हल्के रंग न केवल देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि ये गर्मी को भी कम महसूस कराते हैं। सफेद, पीला और हल्का नीला आदि जैसे रंग गर्मियों के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा कपड़ों की फिटिंग भी ढीली रखें, ताकि हवा आसानी से शरीर तक पहुंच सके और आप ठंडा महसूस करें। इस तरह आप शादी के समारोह में भी आराम महसूस करेंगे।

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#3 आरामदायक जूते पहनें शादी के समारोह में घंटों खड़े रहना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से पैरों में दर्द हो सकता है और आप पूरे दिन असहज महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय सपाट सैंडल या जूते पहनें, जो पैरों को आराम दें और उन्हें हवा लगे। इससे आप पूरे दिन बिना किसी परेशानी के शादी के समारोह का मजा ले सकेंगे और गर्मी व उमस से भी बच सकेंगे।

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#4 हल्का मेकअप करें गर्मियों में भारी मेकअप करने से पसीना अधिक आता है और चेहरा चिपचिपा हो जाता है, जिससे असहज महसूस होता है। इसलिए, हल्का मेकअप करें, जिसमें हल्का फाउंडेशन, काजल और लिप बाम शामिल हों। इससे आपका चेहरा ताजा दिखेगा और आपको पसीना भी कम आएगा। इसके अलावा मेकअप करते समय पानी प्रतिरोधी उत्पादों का इस्तेमाल करें, ताकि पसीना बहने पर भी आपका मेकअप खराब न हो। इस तरह आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगे।