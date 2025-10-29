मिक्सर जार से दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगा फायदा

मिक्सर जार में कई बार सब्जियों या अन्य सामग्रियों के दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए अक्सर काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मिक्सर जार को कुछ ही मिनट में साफ कर सकते हैं और इसके साथ ही इसे चमकदार भी बना सकते हैं।

#1 नींबू और पानी का उपयोग करें नींबू और पानी का मिश्रण मिक्सर जार से दाग हटाने का एक असरदार तरीका है। इसके लिए एक नींबू को काटकर उसका रस मिक्सर जार में निचोड़ें और फिर उसमें गर्म पानी डालें। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज से मिक्सर जार को साफ करें। इससे न केवल दाग हटेंगे बल्कि मिक्सर जार की चमक भी बढ़ेगी और इसमें कोई गंध भी नहीं रहेगी।

#2 सिरका का करें उपयोग सिरका एक असरदार क्लीनर है, जो मिक्सर जार से जिद्दी दागों को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच सिरका मिलाएं और इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालकर चलाएं। इससे सभी दाग आसानी से निकल जाएंगे। कुछ मिनट बाद जार को गर्म पानी से धो लें। यह तरीका न केवल मिक्सर जार को साफ करता है, बल्कि उसे चमकदार भी बनाता है और इसमें कोई गंध भी नहीं रहती।

#3 बेकिंग सोडा आएगा काम बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जो कई कामों में उपयोग किया जा सकता है। मिक्सर जार से दाग हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर लें और उसे मिक्सर जार में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज से जार को साफ करें। इससे सभी दाग आसानी से निकल जाएंगे और जार की चमक भी बढ़ जाएगी।

#4 बर्तन धोने के लिक्विड का करें इस्तेमाल बर्तन धोने का लिक्विड भी मिक्सर जार से दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़ी सी मात्रा में इसे लेकर जार पर लगाएं और कुछ मिनट तक रगड़ें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे सभी दाग आसानी से निकल जाएंगे और जार साफ-सुथरा हो जाएगा। इस तरीके को अपनाने से मिक्सर जार की सफाई आसान हो जाएगी और वह नए जैसा दिखेगा।