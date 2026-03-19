मांसपेशियों में दर्द? इन 5 सरल तरीकों के आजमाने से मिलेगा आराम

मांसपेशियों में दर्द होना एक आम समस्या है, खासकर जब हम किसी नई कसरत को शुरू करते हैं या लंबे समय तक शारीरिक मेहनत करते हैं। यह दर्द आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है और इसे मांसपेशियों की ऐंठन या खिंचाव के कारण होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मांसपेशियों के दर्द से राहत पा सकते हैं।

#1 गर्म पानी से सिकाई करें मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी से सिकाई करना एक असरदार तरीका है। गर्म पानी खून के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे प्रभावित हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है। इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं या गर्म पानी से नहा सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो ताकि त्वचा जल न जाए। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा और दर्द कम होगा।

#2 हल्की स्ट्रेचिंग करें मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद हो सकता है। यह मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ाता है और खिंचाव को कम करता है। स्ट्रेचिंग करने से पहले और बाद में थोड़ा वार्मअप जरूर करें। इससे मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और दर्द भी कम होता है। हल्के हाथों से स्ट्रेचिंग करें ताकि मांसपेशियां धीरे-धीरे खिंच सकें और किसी भी चोट का खतरा न हो।

Advertisement

#3 मालिश करवाएं मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए मालिश करवाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। मालिश से खून का प्रवाह बढ़ता है और मांसपेशियों की कठोरता कम होती है। आप किसी पेशेवर मालिश करने वाले से मालिश करवा सकते हैं या खुद भी हल्के हाथों से प्रभावित हिस्से की मालिश कर सकते हैं। इसके लिए नारियल या जैतून के तेल का उपयोग करें ताकि त्वचा को नमी मिले और दर्द कम हो।

Advertisement

#4 गर्म पानी का स्नान लें गर्म पानी का स्नान लेने से भी मांसपेशियों का दर्द कम हो सकता है। यह त्वचा को आराम देता है और तनाव को कम करता है। इसके लिए एक बाथटब या बाल्टी में गर्म पानी भर लें और उसमें बैठकर या हाथों से प्रभावित हिस्सों को डुबोएं। इससे आपकी मांसपेशियां धीरे-धीरे ढीली होंगी और आपको तुरंत राहत मिलेगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो ताकि त्वचा जल न जाए।