मानसून में लकड़ी के दरवाजे खराब होने से बचाना

मानसून के दौरान लकड़ी के दरवाजे खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये सुझाव

लेखन सयाली 05:37 pm Jul 31, 202605:37 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बारिश का पानी और नमी लकड़ी के दरवाजों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। पानी के संपर्क में आने से दरवाजे फूल सकते हैं, उनका रंग उधड़ सकता है या वे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा नमी के कारण दरवाजे बंद होने में भी परेशानी हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान अपने लकड़ी के दरवाजों को सुरक्षित रख सकते हैं।