मानसून के दौरान लकड़ी के दरवाजे खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये सुझाव
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बारिश का पानी और नमी लकड़ी के दरवाजों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। पानी के संपर्क में आने से दरवाजे फूल सकते हैं, उनका रंग उधड़ सकता है या वे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा नमी के कारण दरवाजे बंद होने में भी परेशानी हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान अपने लकड़ी के दरवाजों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
दरवाजे को चमकाएं
लकड़ी के दरवाजे को मानसून के दौरान सुरक्षित रखने के लिए उसे समय-समय पर चमकाना चाहिए। इससे न केवल दरवाजे की चमक बनी रहती है, बल्कि वह बारिश के पानी और नमी से भी बचा रहता है।
चमकाने से दरवाजे की उम्र भी बढ़ती है और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखता है। इसके अलावा इससे दरवाजे पर कीड़े लगने की संभावना भी कम हो जाती है।
आप इसे रेगमाल से घिस सकते हैं।
#2
पानी से बचाकर रखें
लकड़ी के दरवाजे को सीधे बारिश के पानी से बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो उसके पास कोई छत या शेड लगवा दें, ताकि पानी सीधे उस पर न गिरे।
इसके अलावा आप दरवाजे पर प्लास्टिक का आवरण या पानी से बचाने वाला कवर भी लगा सकते हैं, जो उसे पानी से बचाएगा।
अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तो उसके आसपास पानी इकट्ठा न होने दें।
#3
नियमित सफाई करें
लकड़ी के दरवाजे पर धूल-मिट्टी जमना एक आम बात है, लेकिन मानसून में यह समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में नियमित रूप से दरवाजे की सफाई करनी चाहिए।
एक मुलायम कपड़े या ब्रश से धूल हटाएं और हल्के साबुन के पानी से धो लें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लें, ताकि कोई नमी न रहे।
इससे आपका दरवाजा साफ रहेगा और उसमें कीड़े लगने की संभावना भी कम होगी।
#4
नमी को नियंत्रित करें
नमी लकड़ी के दरवाजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए घर में नमी कम करने वाले उपकरण का उपयोग करें, जो हवा से अतिरिक्त नमी को हटाता है।
इसके अलावा आप नियमित रूप से पंखा या ठंडी हवा का उपयोग करके भी नमी को कम कर सकते हैं।
नमी को नियंत्रित करने से न केवल आपके दरवाजे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पूरे घर का माहौल भी बेहतर होगा और कीड़ों का खतरा भी कम होगा।