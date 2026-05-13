मानसून के दौरान आंखों में संक्रमण से बचने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

मानसून के दौरान बढ़ती नमी कई तरह के संक्रमण का कारण बन सकती है। इनमें आंखों के संक्रमण भी शामिल हैं। बारिश के मौसम में आंखों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान बैक्टीरिया और फंगस पनपने के लिए आदर्श स्थिति में होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान आंखों को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 हाथों को धोना है जरूरी आंखों को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फंगस को अपनी आंखों में जाने से रोक सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो हाथ साफ रखने के लिए सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी चीजें जैसे तौलिया, रूमाल, चश्मा और मोबाइल साझा न करें।

#2 आंखों को छूने से बचें बारिश के मौसम में आंखों को बार-बार छूने से बचें। ऐसा करने से बैक्टीरिया और फंगस आपकी आंखों में जा सकते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण हो सकता है। अगर आपकी आंखों में खुजली या जलन हो रही है तो उन्हें छूने से बचें और किसी भी तरह के घरेलू उपचार का इस्तेमाल न करें। बेहतर होगा कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार उपचार करवाएं।

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#3 आंखों को साफ रखें आंखों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बारिश के पानी से आपकी आंखों में कुछ चला जाए तो तुरंत उन्हें साफ पानी से धो लें। इसके अलावा रोजाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आंखों को धोएं। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और किसी भी तरह के संक्रमण से सुरक्षित रहेंगी। ध्यान रखें कि पानी साफ हो और किसी भी तरह के रसायनों से मुक्त हो।

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#4 आंखों की देखभाल करें मानसून के दौरान अपनी आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप आंखों की सफाई के लिए साफ करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों को धूल-मिट्टी और प्रदूषण से बचाने के लिए चश्मा पहनें। अगर आपको कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना पड़ता है तो उन्हें ठीक से साफ करें और उन्हें सही तरीके से लगाएं। बेहतर होगा कि मानसून के दौरान आप चश्मा ही लगाएं।