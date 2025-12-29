नए साल की पार्टी की प्लानिंग करना भूल गए? ऐन मौके पर ऐसे करें सारी तैयारियां

नया साल आने ही वाला है, जो अपने साथ नई उमंग और सपने लेकर आता है। इस खास मौके पर लोग अपने करीबियों के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। नए साल की पार्टी तभी शानदार बनती है जब उसमें स्वादिष्ट खाना, नाच-गाना और मजेदार खेल शामिल हों। इन सभी तैयारियों में समय लगता है। अगर आप व्यस्तता के चलते नए साल की पार्टी की प्लानिंग करना भूल गए हैं तो ऐन मौके पर ऐसे तैयारियां करें।

#1 मेहमानों की लिस्ट बनाएं और आमंत्रण भेजें पार्टी की तैयारियां शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले मेहमानों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। अगर आप भव्य पार्टी कर रहे हैं तो दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों और पड़ोसियों, यानि सभी को बुलाना होगा। हालांकि, छोटी पार्टी के लिए केवल परिवार वालों और करीबी दोस्तों को ही बुलाएं। लिस्ट बनाने के बाद तुरंत सभी को पार्टी का आमंत्रण भेज दें। बिना देरी किए ऑनलाइन इनविटेशन बनाएं और सभी को मेसेज के जरिए भेज दें।

#2 सुंदर सजावट करें पार्टी वाला माहौल बनाने के लिए सजावट जरूरी है। अपने घर की अच्छी तरह सफाई करें और जिस कमरे में पार्टी होने वाली है उसकी सजावट कर लें। आप गुब्बारे, फेरी लाइट, झालर, रिबन और मोमबत्तियों से घर सजा सकते हैं। बाजार से 'हैप्पी न्यू ईयर' वाला बैनर भी ले आएं और उसे भी दीवार पर टांग दें। इसके अलावा आप किसी एक खास थीम पर आधारित सजावट भी कर सकते हैं। ऐसी सजावट करें, जिसमें ज्यादा समय न लगे।

#3 खाने-पीने का इंतजाम करें नए साल की पार्टी का मजा तभी आएगा जब आप ढेर सारे खाने-पीने का इंतजाम रखेंगे। मेन्यू में स्नैक्स, खाना, मिठाई और पेय शामिल करें, ताकि सभी मेहमान पेट भरके खा कर जाएं। आप स्नैक्स के लिए चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, मोमो, स्प्रिंग रोल और चाऊमीन जैसे पकवान बाजार से ला सकते हैं। खाना भी बाहर से आर्डर कर लें, जिससे समय बेचेगा। पेय, खाने और मिठाइयों के कई विकल्प मंगवाएं, ताकि सबकी पसंद का कुछ न कुछ मेन्यू में हो।

#4 मनोरंजन का ध्यान रखें पार्टी को मजेदार बनाने के लिए एक साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करें। इस पर आप गाने बजा सकेंगे और सभी मेहमान दिल खोलकर नाच-गा सकेंगे। इसके अलावा कुछ मजेदार खेलों का भी इंतजाम कर लें। ये खेल आप सभी को मिलकर शानदार समय बिताने का मौका देंगे और पार्टी को मनोरंजक भी बनाए रखेंगे। पार्टी में डम्ब चारेड्स, म्यूजिकल चेयर, UNO, तंबोला और अंताक्षरी जैसे खेल खेले जा सकते हैं।