हिमाचल प्रदेश: तिर्थन घाटी घूमने की है योजना? इन बातों का रखें ध्यान

तिर्थन घाटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुंतर है, जो 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से आप टैक्सी या बस द्वारा तिर्थन घाटी पहुंच सकते हैं।

अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अंबेड़कर नगर है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहां से भी टैक्सी या बस द्वारा तिर्थन घाटी पहुंचा जा सकता है।

इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेकर जा रहे हैं तो अच्छी सड़क की उम्मीद रखें।