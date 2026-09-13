गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को फूलों के गहनों से सजाने के आसान तरीके

फूलों की माला बनाना आसान है। इसके लिए आपको धागा और ताजे फूल चाहिए।

छोटे-छोटे गुलाब, मोगरा या चमेली के फूल माला बनाने के लिए अच्छे रहते हैं। फूलों को धागे में पिरोकर आप गणेश जी के गले में पहनाने के लिए सुंदर माला बना सकते हैं।

यह माला न केवल देखने में सुंदर लगेगी, बल्कि भगवान गणेश की प्रतिमा को एक पारंपरिक और खास लुक भी देगी। ज्यादा माले बनाकर आप सजावट भी कर सकते हैं।