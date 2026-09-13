गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को फूलों के गहनों से सजाने के आसान तरीके
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के स्वागत का पर्व है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा को फूलों से सजाने की परंपरा निभाते हैं। फूलों के गहने न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि भगवान को खुश करने का एक खास तरीका भी हैं। अगर आप भी गणेश जी की प्रतिमा को फूलों से सजाना चाहते हैं तो यहां दिए गए टिप्स आपकी मदद करेंगे।
#1
सही फूलों का चुनाव करें
फूलों का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वे ताजे और खुशबूदार हों। मोगरा, गुलाब, चमेली, गुड़हल और कनेर जैसे फूल अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
इन फूलों के रंग और खुशबू से भगवान गणेश की प्रतिमा और भी सुंदर लगेगी। इसके अलावा ये फूल जल्दी सूखते नहीं हैं, जिससे आपकी सजावट लंबे समय तक बनी रहती है।
फूलों का सही चुनाव आपके गहनों को और भी खास बना सकता है।
#2
फूलों की माला तैयार करें
फूलों की माला बनाना आसान है। इसके लिए आपको धागा और ताजे फूल चाहिए।
छोटे-छोटे गुलाब, मोगरा या चमेली के फूल माला बनाने के लिए अच्छे रहते हैं। फूलों को धागे में पिरोकर आप गणेश जी के गले में पहनाने के लिए सुंदर माला बना सकते हैं।
यह माला न केवल देखने में सुंदर लगेगी, बल्कि भगवान गणेश की प्रतिमा को एक पारंपरिक और खास लुक भी देगी। ज्यादा माले बनाकर आप सजावट भी कर सकते हैं।
#3
हाथों और कलाइयों के लिए गहने बनाएं
गणेश जी की प्रतिमा के हाथों और कलाइयों को सजाने के लिए छोटे-छोटे फूलों का उपयोग करें। मोगरा या गुलाब के फूलों से छोटी-छोटी डंडियां बनाकर उन्हें भगवान के हाथों और कलाइयों पर बांधें।
यह न केवल देखने में सुंदर लगेगा, बल्कि आपकी पूजा में एक पारंपरिक और खास स्पर्श भी जोड़ेगा।
अगर आप चाहें तो इनमें मोती या अन्य रत्न भी लगा सकते हैं, जिससे ये गहने और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे।
#4
सिर के लिए फूलों का मुकुट बनाएं
भगवान गणेश की प्रतिमा के सिर को सजाने के लिए फूलों का मुकुट बनाना एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए बड़े और रंगीन फूलों, जैसे गुड़हल या गुलाब का उपयोग करें।
फूलों को एक गोल आकार में सजाकर इसे भगवान गणेश की प्रतिमा के सिर पर रखें। यह मुकुट न केवल प्रतिमा की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि पूजा स्थल को भी और खास बना देगा।
मुकुट पर अन्य रत्न लगाना न भूलें।