व्यस्तता के चलते दोस्तों के लिए नहीं निकाल पाते समय? ऐसे मजबूत रहेगी आपकी दोस्ती

बचपन में दोस्ती निभाना बहुत आसान था, क्योंकि तब पढ़ाई के अलावा कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। हालांकि, बड़े होने के बाद सभी दोस्त अपने-अपने जीवन में व्यस्त होते चले गए और दूरियां बढ़ गईं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो यह लेख आपके लिए ही है। हम आपको व्यस्त रहते हुए भी दोस्ती निभाना सिखाएंगे, जिससे आपकी दोस्ती मजबूत रहेगी और आप अपने दोस्तों को कभी खोएंगे नहीं।

#1 हाल-चाल लेते रहें आपकी तरह आपके सभी दोस्तों के जीवन में भी कुछ न कुछ चल रहा होता है। ऐसे में सच्चा दोस्त वही साबित होता है, जो संपर्क बनाए रखने की कोशिश करें। समय-समय पर दोस्तों से बात करके उनका हाल-चाल लेते रहें। इससे उन्हें पता लगेगा कि आप उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। साथ ही इससे आप अपने मन की बातें भी साझा कर पाएंगे और सभी के दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।

#2 हर महीने मिलें चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, महीने में एक बार अपने दोस्तों से मिलने के लिए समय जरूर निकालें। आप किसी कैफे या रेस्टोरेंट में खाने जा सकते हैं या फिर कोई मजेदार गतिविधि कर सकते हैं। अपने पूरे ग्रुप से मिलें और महीने भर की बातें करें। इससे आपके बीच दूरियां भी नहीं आएंगी और आप अपने व्यस्त जीवन के तनाव से भी छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों के साथ बिताने से वाकई सब ठीक हो जाता है।

#3 अच्छे-बुरे वक्त में साथ खड़े रहें सच्चा दोस्त वो नहीं होता, जो रोज-रोज अपने दोस्तों से मिलता है। असली दोस्त वही कहलाता है, जो हर अच्छे-बुरे समय में दोस्त के साथ खड़ा रहता हो। अपने दोस्तों के खुशी भरे पलों में शिरकत देकर उन्हें बधाई दें। साथ ही दुख के समय में उनका सहारा बनें और उनकी मदद के लिए खड़े रहें। अगर आप उनके पास नहीं हो सकते तो दूर रहते हुए भी उनकी ढाल बनें।

