सर्दियों में हीटर चलाए बिना कमरा गर्म रखने के लिए अपनाएं ये तरीके, नहीं लगेगी ठंड
क्या है खबर?
इन दिनों हाड़ कंपाने वाली सर्दी हो रही है और घर से बाहर जाना तक मुश्किल लग रहा है। ऐसे में मजबूरन हीटर चलाना पड़ता है, जो कमरे को गर्म रखता है। हालांकि, ज्यादा देर तक हीटर चलाने से कमरे में ऑक्सीजन कम होता है और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। इससे हृदय रोग, घुटन और बेहोशी का खतरा भी रहता है। आप बिना हीटर चलाए भी इन तरीकों से अपना कमरा गर्म रख सकते हैं।
#1
खिड़की-दरवाजे बंद रखें
सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, जो कमरे में प्रवेश करके उसे ठंडा कर देती है। ऐसे में अगर आप घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसा करने से हवा अंदर नहीं आएगी और कमरे के अंदर की गर्मी बनी रहेगी। खिड़की-दरवाजों के साथ उन छोटे-छोटे कोनों और दरारों को भी भरें, जिनसे हवा आने की संभावना हो। दरवाजों के निचले हिस्से पर मैट लगा दें या उन्हें किसी कपड़े से बंद कर दें।
#2
मोटे पर्दे लगाएं और कालीन बिछाएं
कमरे को गर्म बनाए रखने में पर्दे और कालीन जैसे सजावटी सामान भी काम आ सकते हैं। ठंडी हवा को नीचे से ऊपर आने से रोकने के लिए फर्श पर मोटी कालीन बिछाएं। इससे आपको ठंडी फर्श पर चलने में भी मुश्किल नहीं होगी। अपने पतले पर्दों को वेलवेट या ऊनी पर्दों से बदलें। ये गर्मी बनाए रखते हैं और आरामदायक माहौल भी बना देते हैं। ज्यादा गर्मी के लिए आप दीवारों पर टेपेस्ट्री भी टांग सकते हैं।
#3
अलाव जलाएं
हीटर से बिजली खर्च होती है, जिसका एक शानदार विकल्प अलाव हो सकता है। आप तसले में सूखी लकड़ी और कोयला जलाकर आग ताप सकते हैं। हालांकि, इस दौरान कमरे को बंद रखने की गलती बिलकुल न करें, क्योंकि यह खतरनाक होता है। खिड़कियां खोलकर ही अलाव जलाएं और कमरा गर्म होने के बाद उसे बुझाकर बाहर रख दें। अब खिड़कियां बंद कर दें, ताकि कमरे की गर्माहट बनी रहे।
#4
गर्म चादर का उपयोग करें
सर्दियों में लोग बिस्तर पर बैठना ही ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि, गर्म महसूस करने के लिए केवल कंबल ही काफी नहीं होते। आपको अपने बिस्तर और सोफे पर ऊनी चादरें बिछानी चाहिए। ये आम चादरों से मोटी होती हैं और गर्मी को रोककर रखने में सक्षम होती हैं। इन पर लेटकर आपको सर्दी नहीं लगेगी और ऊपर से कंबल ओढ़ने पर अतिरिक्त गर्माहट भी मिलती रहेगी। ये तरीके कमरा गर्म रखने के लिए बढ़िया रहेंगे।