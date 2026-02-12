भारतीय घरों में भी आसानी से उगाई जा सकती है टमाटिलो की सब्जी, जानिए तरीका

टमाटिलो एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने घर के बागीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह टमाटर की ही एक किस्म है, लेकिन इसका स्वाद और उपयोग अलग होता है। टमाटिलो को 'हरा टमाटर' भी कहा जाता है और यह कई प्रकार के व्यंजनों में शामिल हो सकता है। इस लेख में हम आपको टमाटिलो उगाने के आसान तरीके बताएंगे, ताकि आप भी इसे खान-पान का हिस्सा बना सकें।

#1 सही मिट्टी का चयन करें टमाटिलो उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करना सबसे जरूरी है। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती है और पौधों की जड़ों को आराम से फैलने देती है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी न हो तो आप रेत और खाद मिलाकर भी अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। इससे पौधों को सही पोषण मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।

#2 बीज बोने का सही समय चुनें टमाटिलो के बीज बोने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है, जब तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इस समय मिट्टी गर्म होती है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। बीज बोने से पहले उन्हें एक दिन पानी में भिगो दें, ताकि उनकी अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इसके बाद उन्हें हल्की मिट्टी में बोएं और नियमित रूप से पानी दें, ताकि वे जल्दी बढ़ सकें और स्वस्थ रहें।

#3 पौधों को पर्याप्त धूप में रखें टमाटिलो पौधों को पर्याप्त धूप चाहिए होती है, ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। इन्हें रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। अगर आप अपने पौधों को घर के अंदर उगा रहे हैं तो उन्हें खिड़की के पास रखें, जहां प्राकृतिक रोशनी आती हो। बाहर उगाने पर भी सुनिश्चित करें कि उन्हें धूप अच्छे से मिले। ऐसा करने से आपके टमाटिलो के पौधे स्वस्थ रहेंगे और अधिक फल देंगे।

#4 नियमित रूप से पानी दें टमाटिलो के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा गीली न हो, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न आ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सुबह या शाम के समय थोड़ा पानी दें, ताकि मिट्टी नम रहे और ज्यादा गीली न हो। हालांकि, बारिश होने पर पौधों को अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती। इस तरह आप अपने टमाटिलो पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं।