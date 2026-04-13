अपने किचन गार्डन में पालक उगाना चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 सुझाव, मिलेगी अच्छी फसल

पालक एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे हर कोई पसंद करता है। यह सलाद से लेकर सूप तक, कई व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे अपने किचन गार्डन में कैसे उगाया जा सकता है तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको पालक उगाने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप ताजा और सेहतमंद पालक अपने घर पर ही उगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पालक उगाने के लिए क्या-क्या करना होगा।

#1 सही जगह का चयन करें पालक उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह का चयन करना होगा। पालक को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए, जहां उसे दिन में कम से कम 4-6 घंटे की धूप मिले। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जगह पर पानी की निकासी अच्छी हो, ताकि पौधे में पानी जमा न हो। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत पर गमले में भी पालक उगा सकते हैं।

#2 मिट्टी को तैयार करें पालक के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आपको रेत, मिट्टी और खाद का मिश्रण तैयार करना होगा। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर गड़ा खोद लें और उसमें खाद डालें, ताकि पौधे को पर्याप्त पोषण मिल सके। इसके अलावा मिट्टी को थोड़ा नम रखें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा न हो। इससे पौधे जल्दी बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप इसमें जैविक खाद भी डाल सकते हैं।

Advertisement

#3 बीज बोएं पालक के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे करें। हर गड्ढे में 2-3 बीज डालें और हल्का-सा मिट्टी से ढक दें। इसके बाद पानी डालें, ताकि बीज अच्छे से जम जाएं। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न हों, क्योंकि इससे उनकी वृद्धि पर असर पड़ सकता है। बीज बोने के बाद नियमित रूप से पानी डालते रहें और पौधे की देखभाल करें, ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें।

Advertisement

#4 समय-समय पर खाद डालें पालक के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी होता है। हर 2-3 सप्ताह बाद पौधों पर खाद डालें, ताकि उन्हें जरूरी पोषण मिलता रहे। आप प्राकृतिक खाद या रासायनिक खाद, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खाद ज्यादा बेहतर होता है। इससे न केवल पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। प्राकृतिक खाद से पालक की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।