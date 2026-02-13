अजवाइन के पत्ते से बनते हैं कई लजीज पकवान, इन्हें इस तरह अपने घर में उगाएं

अजवाइन के पत्ते अपने खास स्वाद और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। इन पत्तियों से पकौड़े और सब्जी समेत कई लजीज पकवान बनाए जा सकते हैं। ये पत्तियां पाचन क्रिया को सुधारने से लेकर सर्दियों में होने वाली खांसी और जुकाम से राहत दिलाने तक, कई लाभ प्रदान कर सकती हैं। अगर आप अपने घर के अंदर अजवाइन के पत्ते उगाना चाहते हैं तो ये तरीके आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें अजवाइन के पत्तों के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें जैविक पदार्थ अधिक हों और जो अच्छी तरह से हवा और नमी को बनाए रख सके। मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी सही होनी चाहिए। इसके अलावा यह जरूरी है कि मिट्टी में पानी अच्छे से रिस सके। इससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं और उनमें किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम रहता है।

#2 पर्याप्त धूप दिखाएं अजवाइन के पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। इसे घर के किसी ऐसे हिस्से में रखें, जहां दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप पड़े। अगर आप इसे खिड़की के पास रखते हैं तो यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि पौधे पर सीधी धूप न पड़े, क्योंकि इससे इसके पत्ते जल सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां हल्की धूप आए।

#3 नियमित पानी दें अजवाइन के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि पानी देने में अधिक लापरवाही न बरतें, क्योंकि इससे पौधे की जड़ें सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि आप पौधे को तब पानी दें जब उसकी मिट्टी सूखी लगे। इससे पौधे की वृद्धि सही तरीके से होगी और वह लंबे समय तक ताजा रहेगा। इसके अलावा पौधे के आसपास की मिट्टी को भी नम रखें।

#4 खाद का उपयोग करें अजवाइन के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। इसके लिए जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट का उपयोग करें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उसकी वृद्धि बेहतर होगी। खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है और पौधे में बीमारी फैलाने वाले कीट-पतंगों का असर कम होता है। इससे अजवाइन के पौधे लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं।