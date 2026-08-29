त्योहारों के बाद दोबारा वजन घटाना

त्योहारों के बाद वजन घटाने की यात्रा पर दोबारा लौटने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली 11:17 am Aug 29, 202611:17 am

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम जहां खुशियों और जश्न का समय होता है, वहीं इसमें खाने-पीने की चीजों का भी जमकर सेवन किया जाता है। इस कारण वजन बढ़ना आम बात है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो त्योहारों के बाद वजन घटाने की यात्रा पर दोबारा लौटना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि त्योहारों के बाद वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए।