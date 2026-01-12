30 की उम्र के बाद चयापचय को मजबूत रखने के लिए अपनाएं ये सुझाव, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
30 के बाद शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और चयापचय पर इसका असर जरूर पड़ता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है और उसे सांस लेने, सोचने और बढ़ने जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। इस उम्र में चयापचय कमजोर होने लगता है, जिसके चलते वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और पाचन बिगड़ जाता है। अगर आपका चयापचय भी कमजोर हो रहा है तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये कदम उठाएं।
#1
प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं
आपको कमजोर चयापचय को बहाल करने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से कार्ब्स और फैट की तुलना में शरीर प्रोटीन को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा। इससे खाने के थर्मिक प्रभाव (TEF) के जरिए चयापचय मजबूत हो जाएगा। ज्यादा प्रोटीन खाने से आपके शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलेंगी और मांसपेशियों का नुकसान कम होगा। आप पनीर, टोफू, दाल, छोले और डेयरी उत्पाद के जरिए प्रोटीन हासिल कर सकते हैं।
#2
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
पानी शरीर के हर कार्य के लिए अहम है, फिर चाहे वह चयापचय ही क्यों न हो। अगर आप 500 मिलीलीटर पानी पीते हैं तो आपका चयापचय एक घंटे तक अस्थायी रूप से 10-30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। साथ ही पानी पीने से ऊर्जा बढ़ने लगती है और पाचन स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। इसका सीधा असर हमारे चयापचय पर पड़ता है। दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का प्रयास करें।
#3
कोई भी मील छोड़ें नहीं
लोग सोचते हैं कि अगर वे एक मील कम खाएंगे तो उनका वजन जल्दी घटेगा। हालांकि, मील छोड़ने से चयापचय कमजोर हो जाता है और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। खाना न खाने से शरीर को ऊर्जा बचाने का संकेत मिलता है, जिससे चयापचय धीमा हो जाता है और वसा जमा होने लगती है। इससे बाद में ज्यादा खाने की संभावना भी रहती है। ऐसे में अपनी सभी मील समय से बिना चूके लें।
#4
शक्ति प्रशिक्षण एक्सरसाइज करें
30 की उम्र के बाद हर दशक में लोग प्राकृतिक रूप से ही 3-8 प्रतिशत मांसपेशियां खो देते हैं। कम मांसपेशियों का मतलब धीमा चयापचय होता है। ऐसे में आपको शक्ति प्रशिक्षण वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे चयापचय बेहतर हो जाता है। शक्ति प्रशिक्षण में वजन उठाने और पुश-अप्स जैसी एक्सरसाइज शामिल होती हैं।
#5
तनाव से बचें
तनाव में रहने वाले लोगों का चयापचय बुरी तरह प्रभावित होता है। इसकी वजह से न केवल वजन बढ़ने लगता है, बल्कि कोर्टिसोल भी बढ़ जाता है। कोर्टिसोल के बढ़े हुए स्तर की वजह से शरीर में ज्यादा वसा जमा होने लगती है और हार्मोनल असंतुलन की समस्या पैदा होती है। ऐसे में तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अपनी पसंद की गतिविधियां करें, दोस्तों से मिलें और योग का सहारा लें।