गर्मियों के दौरान अचानक चक्कर आने लगे तो अपनाएं ये 5 सुझाव, जल्द मिलेगा आराम

गर्मी के दिनों में अचानक से चक्कर आना एक आम समस्या है। यह समस्या गर्मी बढ़ने और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश के कारण होती है। जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह रक्त वाहिकाओं का विस्तार कर सकता है, जिससे दिमाग को खून की आपूर्ति में कमी हो जाती है। इसके कारण आपको चक्कर आ सकता है। आइए आज हम आपको इससे बचने के सुझाव देंगे।

#1 पानी की कमी न होने दें गर्मी के दिनों में शरीर को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और इससे चक्कर आने की संभावना कम होती है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ जैसे पेय भी ले सकते हैं। इन पेय में नमक और खनिज होते हैं, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

#2 ठंडे स्थान पर रहें अगर आपको अचानक से चक्कर आने लगे तो तुरंत किसी ठंडे स्थान पर चले जाएं। ठंडी हवा वाले कमरे में जाएं या फिर किसी छायादार जगह पर बैठ जाएं। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और चक्कर आने की समस्या कम हो जाएगी। आप चाहें तो ठंडे पानी से नहाने या ठंडे पानी से हाथ-पैर धोने का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और आपका शरीर ठंडा रहेगा।

Advertisement

#3 नमक का सेवन करें नमक में सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी खनिज होते हैं, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब शरीर में संतुलन बिगड़ता है तो इससे चक्कर आ सकते हैं। इसलिए, जब आपको चक्कर आए तो एक गिलास पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीएं या फिर नींबू पानी में नमक डालकर पीएं। इससे आपके शरीर को तुरंत राहत मिलेगी और चक्कर आना बंद हो जाएगा।

Advertisement

#4 हल्का भोजन करें जब आपको चक्कर आए तो भारी भोजन करने से बचें। फल, सलाद या दही जैसा हल्का भोजन खाएं। ये भोजन जल्दी पच जाते हैं और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये भोजन आपके पेट को भरे बिना हल्का महसूस कराते हैं और आपको आराम देते हैं। पेट भरे रहने से चक्कर आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए, जब भी आपको चक्कर आएं तो हल्का भोजन ही करें।