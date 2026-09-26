हाथों की मालिश करने के टिप्स

लंबे दिन के बाद हाथों की अरोमाथेरेपी वाली मालिश से मिलेगा आराम, जानिए तरीका

लेखन सयाली 10:27 am Sep 26, 202610:27 am

क्या है खबर?

लंबे और थका देने वाले दिन के बाद खुद को तरोताजा और आरामदायक महसूस कराने के लिए हाथों की अरोमाथेरेपी वाली मालिश करना एक बेहतरीन तरीका है। यह न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि शरीर की थकान भी दूर करती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने हाथों की मालिश कर सकते हैं और खुशबूदार तेलों का भी लाभ उठा सकते हैं। यह आपके शरीर और मन को शांत करेगा।